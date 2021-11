Relação reduziu as penas do pai e da madrasta de Valentina. O que justificou a decisão dos juízes?

No entanto, argumenta a defesa de Sandro, no recurso para a Relação, “nunca existiu premeditação por parte do arguido, em relação a tirar a vida à sua filha menor”. Aliás, o arguido já tinha espancado a filha uma semana antes do crime, para saber como tinha ela aprendido determinadas brincadeiras sexuais, pelo que foi também condenado pelo crime de violência doméstica.

“O arguido nunca premeditou o assassínio da própria filha, já que o mesmo não queria, nem previa tal resultado; mesmo porque a premeditação não está provada nos presentes autos, desde o dia 1 de Maio de 2020”, lê-se nos argumentos apresentados pela defesa, que pediu então uma redução de dois anos e dois meses de cadeia para Sandro. Pena à qual se devem somar as aplicadas pelos restantes crimes, num total final de 22 anos e 10 meses.

O que decidiu o tribunal

Para o Tribunal da Relação de Coimbra, “a premeditação revela uma atitude de elaboração mental e reflexão do propósito criminoso do agente”. São indícios “dessa frieza de ânimo a reflexão sobre os meios empregados e a persistência na vontade de matar por mais de 24 horas”. No entanto, no caso de Valentina, os desembargadores consideram que esta premeditação não existiu.

Sandro queria saber os contactos de cariz sexual que a filha de nove anos teria mantido com terceiros. Ela chegou a falar-lhe de algumas práticas com o padrinho. Na sequência desta revelação, a 1 de maio de 2020, Sandro agrediu a filha e foi por isso condenado por violência doméstica. Logo, no entender da defesa, o tribunal não podia usar este episódio para determinar aquela “premeditação, reflexão, ou persistência na vontade de matar”.

“A premeditação parece implicar uma intenção, e não uma aceitação ou conformação perante o resultado, como sucede no dolo eventual.” Por isso, o tribunal da Relação considerou não se vislumbrar qualquer “facto provado” quanto “ao crime de homicídio [nem] que o arguido agiu de forma calculada, com imperturbada calma, com o sangue-frio, com um lento, reflexivo e cauteloso, deliberado, calmo e imperturbado processo na preparação e execução do crime”.

Na fixação da pena única, devemos considerar que o crime de violência doméstica antecede em alguns dias a prática do crime de homicídio, enquanto os crimes de profanação de cadáver, de abuso e simulação de sinais de perigo ocorrem na sequência do crime de homicídio. E que, por sua causa, ocorreu uma ligação entre os crimes. Por isso, o tribunal decidiu-se por uma pena de 24 anos de prisão (21 dos quais pelo crime de homicídio).

O que alega Márcia

Márcia foi condenada a uma pena de 18 anos e nove meses de cadeia pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e simulação de sinais de perigo. No recurso que apresentou ao Tribunal da Relação, a defesa lembra que, durante o julgamento no Tribunal de Leiria, tanto ela como o filho, e até Sandro, alegaram em tribunal que a madrasta de Valentina ainda tentou impedir por várias vezes as violentas agressões que o companheiro estava a infligir na criança, tentando mesmo colocar-se à frente dele. Sandro, no entanto, de acordo com a versão da defesa de Márcia, repetia o argumento de que era ele o pai da criança e ordenava à companheira que se mantivesse em silêncio, ameaçando-a de que lhe tiraria os filhos também.

O tribunal deu também como provado que “o arguido desferiu múltiplas pancadas, com muita força, nas pernas e nádegas da menor Valentina, e que, já na casa de banho, o arguido Sandro desferiu uma pancada com muita força, com as mãos, na cabeça da mesma, na parte superior do crânio, que lhe provocou uma hemorragia interna e, consequentemente, fez com que ela caísse na banheira, tendo esta de seguida começado a desfalecer e a ter convulsões”.