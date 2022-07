Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As chamas enganaram Maria. Afinal, bateram-lhe à porta. Quando esta terça-feira olhou pela janela, uma pequena fogueira do lado oposto da estrada nacional 348, na freguesia de Almoster, em Leiria, dava os primeiros sinais daquela que seria uma tarde e uma noite que lhe trouxeram forças “sabe-se lá de onde”. Quando saiu para avisar o marido, o fogo já tinha atravessado o alcatrão. E foi aí que percebeu que estavam sozinhos. Não tinham outra alternativa, a não ser pegar nas coisas que estavam mais à mão, já que abandonar a casa nunca foi uma hipótese: enxadas e mangueiras. Com a água, regaram o terreno e as paredes da casa. E, com a enxada, iam tentando esconder as chamas com terra.

Nem sinal de bombeiros, nem autoridades, como tem sido habitual em várias localidades dos concelhos de Leiria, Ourém e Pombal. Finalmente, apareceram pessoas das aldeias vizinhas que ajudaram o casal de 60 anos e a casa ficou intacta. Pouco branca, é certo, mas com cor suficiente para fazer um contraste com o chão preto que ainda esta quarta-feira queimava. E reacendia. E apagava outra vez.

