Resistência e destruição em Mikolaiv, na linha da frente contra os russos. “Isto foi o nosso 11 de Setembro”

Evguenia, a administradora do condomínio desta urbanização, vive no segundo andar de um dos edifícios que rodeiam a praça. A primeira bomba caiu do lado onde tem o quarto dos dois filhos. Retirou-os imediatamente para o seu quarto, no lado da frente da casa, mas, minutos depois, também esse lado foi atingido por uma bomba, pelo que acabaram por se concentrar no meio do apartamento, assustados, à espera que as explosões terminassem.

Não parou de receber chamadas dos vizinhos que saíram da cidade, cerca de 300 no total (mais de metade dos residentes), a perguntarem-lhe como está o apartamento de cada um, para avaliarem os estragos. Foi ao telhado de um dos prédios e encontrou uma bomba que ficou por explodir: fotografou-a, fugiu e chamou a brigada de inativação de explosivos. Não sai de Mikolaiv porque tanto o marido com os filhos estão impedidos de deixar o país, por terem entre 18 e 60 anos.

O dilema de Tanya e o comerciante que escapou duas vezes

Não é esse o caso de Tanya, 70 anos. É dona de uma pastelaria que foi atingida, também mora mesmo em frente e escondeu-se na casa de banho quando sentiu os estrondos provocados pela queda das bombas. “Já estamos habituados a isto, mas desta vez tivemos azar.”

Já tem o filho e a neta a salvo na Bulgária, onde comprou um apartamento. Todos os dias tem amigos que moram a 80 km a insistir com ela para sair daqui, todos os dias hesita, todos os dias decide ficar, à espera que a situação acalme, por ter o seu negócio na cidade com cinco empregados, que não quer deixar numa situação difícil. Mas ainda não tinha sentido as bombas tão perto. “Agora não sei o que fazer.”

Por toda a cidade se teme o impacto das bombas de fragmentação. Junto à movimentada praça da Vitória, no início de abril, começaram a cair, como se disparassem pequenas rajadas em todo o redor. Oito pessoas morreram, incluindo um homem que conseguiu esconder-se numa rua lateral, mas acabou atingido por uma bomba que caiu mesmo em frente. Esta semana, o mesmo local voltou a ser atacado por uma bomba de fragmentação que caiu de paraquedas em cima de um quiosque. No primeiro destes ataques, o funcionário de uma mercearia que fica mesmo em frente conseguiu esconder-se atrás do balcão, apertado com mais cinco clientes, até as bombas acabarem. No segundo, foi ele que encontrou o paraquedas no local. Teve sorte duas vezes e sobreviveu para contar.

Nas ruas de Mikolaiv, como noutras cidades ucranianas, abundam os outdoors de propaganda. Já há um que mostra o navio Moskva afundado, com gotas de sangue. Outro caricatura um militar com equipamento inimigo e uma cabeça de porco no lugar da face: “Soldados russos, Ladrões, Violadores, Assassinos”.

O “milagre” do regresso da água a Mikolaiv, depois de um mês sem banho nem autoclismo

Além dos bombardeamentos que diariamente deixam as suas marcas na cidade, quem ficou em Mikolaiv teve ainda de enfrentar a falta de água corrente das torneiras durante um mês, desde que a rede de abastecimento foi atingida, a 12 de abril. Nas primeiras duas semanas, até nos supermercados escasseou a água e começaram a ser espalhados camiões pelas ruas, para as pessoas se abastecerem com garrafões.