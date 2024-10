Ricardo Araújo Pereira e as questões de Deus em "O que é que eu estou aqui a fazer?"

Ricardo Araújo Pereira é um dos mais conhecidos ateus do país. Apesar de todo o seu percurso escolar ter sido feito em escolas religiosas — um colégio de freiras vicentinas, um colégio franciscano, um colégio jesuíta e a Universidade Católica —, o humorista não acredita em Deus. Porém, é um ateu fascinado com Deus, com a Bíblia e com as religiões. É frequente ouvi-lo falar em público sobre a história da religião e sobre a possibilidade de o humor e a religião serem respostas paralelas às grandes questões da humanidade: porque existimos, onde estamos, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, porque sofremos, o que é isto de existir e de ser humano?

Em O que é que eu estou aqui a fazer?, novo livro editado pela Tinta-da-china que chega às livrarias na próxima quinta-feira (17 de outubro), Ricardo Araújo Pereira conversa com o jornalista do Observador João Francisco Gomes sobre Deus, a fé, o humor e a morte. Ao longo de cinco conversas e quase 300 páginas, os autores exploram o debate filosófico sobre os argumentos para a existência de Deus, a relação entre a religião e o riso e a inevitabilidade da morte. O padre João Basto, professor e formador no seminário de Viana do Castelo e colunista do Observador, é convidado de uma das conversas, para debater os pontos de contacto entre a comédia e a teologia.

O livro inclui ainda um prefácio assinado pelo poeta e cardeal português José Tolentino Mendonça, atual prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé. “Como crente, fez‑me bem ler este livro que dá voz a um homem que se assume ateu”, escreve Tolentino Mendonça, sublinhando o “respeito pela posição ateia de Ricardo Araújo Pereira” e assegurando: “Nela pode existir certamente um elevado padrão moral, uma busca sincera da verdade ou até formas de espiritualidade. Revejo‑me em particular nisso que afirma sobre não ser indiferente morrer com a consciência de ter procurado o bem em vez do mal. Como nos demonstram as sociedades plurirreligiosas e interculturais em que vivemos, tantos diálogos fecundos são possíveis entre crentes e não‑crentes.”

O Observador pré-publica aqui dois excertos do livro, um retirado do primeiro capítulo (em que RAP fala sobre a sua educação católica e explica o episódio que dá título ao livro) e outro do quinto (em que o humorista recorda a experiência de participar num congresso de humoristas organizado pelo Papa no Vaticano).

▲ O livro "O que é que eu estou aqui a fazer?" é editado pela Tinta-da-china

I. O que é que eu estou aqui a fazer?

Lisboa, 21 de dezembro de 2023

Para satisfazer a curiosidade de uma turma de adolescentes do 8.º ano, o padre Manuel, professor de Religião e Moral no Externato da Luz, colégio franciscano na cidade de Lisboa, promove uma iniciativa entre os alunos: cada um tem direito a duas perguntas anónimas; basta escrevê‑las num pequeno pedaço de papel e colocá‑las num chapéu. O padre compromete‑se a retirar do chapéu todos os papéis e a responder a todas as perguntas que de lá saírem.

Estamos no final da década de 1980. Sem surpresas, uma boa parte das questões é sobre os tabus que mais interessam a adolescentes de 13 e 14 anos, com especial destaque para o sexo e a masturbação.

Subitamente, porém, há uma pergunta que se destaca: «O que é que eu estou aqui a fazer?»

No milésimo de segundo em que o padre Manuel acaba de ler a pergunta, a turma irrompe numa estrondosa gargalhada. Embora o jovem autor da pergunta se tenha tornado, anos depois, num dos maiores comediantes do país, naquele momento, o seu objetivo não é provocar o riso. A pergunta traduz uma genuína inquietação existencial: quem sou? O que faço aqui? Para onde vou? Para que serve tudo isto? Só quando o padre Manuel lê a segunda pergunta do pedaço de papel é que tanto o sacerdote como o resto da turma compreendem que aquilo não era uma piada para embaraçar o professor: «Porque é que nascemos se, depois, temos de morrer?»

Mais de três décadas depois, Ricardo Araújo Pereira recorda o episódio como um dos momentos que contribuíram para moldar o seu destino: não se lembra das respostas do padre Manuel, mas lembra‑se do som da gargalhada dos colegas.

Na nossa primeira conversa, o humorista fala dos anos que passou em três escolas católicas e das memórias da avó, conta como desenvolveu um fascínio pela Bíblia, assume que continua à procura das respostas às questões existenciais que rabiscou naquele pedaço de papel, relata os fundamentos do seu ateísmo, discute a construção de um quadro de valores sem Deus e cita com a mesma convicção versículos bíblicos e clássicos da literatura.

«Nunca fui, de maneira nenhuma, tocado pela graça»

JOÃO

O Ricardo fez a escola primária num colégio de freiras vicentinas, estudou num colégio franciscano e num colégio jesuíta e licenciou‑se na Universidade Católica. Portanto, todo o seu percurso escolar e académico foi feito no contexto da Igreja Católica. Como é que esses anos moldaram a sua relação com a fé?

RICARDO

Eu não tenho fé, como sabe. Mas eu não sou ateu por causa disso. As pessoas, às vezes, precipitam‑se para concluir que, se calhar, o contacto áspero com aquela realidade foi uma espécie de vacina. Não é verdade. Eu sou ateu apesar disso — tenho as melhores recordações desse tempo.

O primeiro colégio de todos é um colégio de freiras vicentinas, onde fiz a pré‑primária e a primária. Esse colégio ainda existe e as instalações são partilhadas com um lar de idosos. No recreio, conseguíamos ver os velhotes e isso era propositado: eles achavam que o encontro das gerações, o facto de os velhotes ouvirem risos de crianças e brincadeiras, lhes fazia qualquer coisa; e o facto de as crianças estarem num sítio onde também há idosos era benéfico. As freiras eram muito queridas. Era o colégio de São Vicente de Paulo. Tenho a impressão de que aquele sítio é um antigo convento e há uma lenda relacionada com aquilo — foi fundado há bastante tempo.

O colégio era dirigido pelas irmãs. A minha professora da 3.ª e da 4.ª classes era a irmã Joaquina. Não eram todas religiosas, porque, além das irmãs, havia algumas professoras que não eram religiosas, e as auxiliares também não eram. As auxiliares eram tratadas por «menina Angelina», «menina Gertrudes», «menina Adelaide».