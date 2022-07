Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tudo começou como jovem estudante: recolhia plásticos voluntariamente nas praias para as limpar, mas ao mesmo tempo tomava notas daquilo que ia encontrando. Quanto mais observava mais queria saber, incluindo descobrir qual o mais pequeno pedaço de plástico que poderia ser encontrado no meio da areia da praia. Foi assim que Richard Thompson, diretor do Instituto Marinho da Universidade de Plymouth, descobriu e cunhou o termo microplásticos, já em 2004.

Desde aí tem trabalhado sempre sobre a poluição dos oceanos por plásticos e nas soluções que podem resultar ou não para combater este problema. Foi assim que verificou que a indústria cosmética usava microesferas nos seus produtos e que estas microesferas acabavam no ambiente. O trabalho de investigação científica levou à mudança de políticas no Reino Unido e à proibição destas microesferas.

