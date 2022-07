Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens são impressionantes: praias paradisíacas desertas cheias de lixo trazido pelo mar ou ilhas de plástico no meio do oceano que mais se assemelham a um iceberg — grandes à superfície da água, mas incrivelmente maiores por baixo. Não admira, por isso, que se incentivem ações de voluntariado para limpeza das praias e que vejamos com expectativa as inovações para aspirar o lixo do oceano. Mas é preciso muito mais e nem tudo está nas mãos do consumidor.

Com o lixo recolhido nas praias criam-se esculturas que alimentam as campanhas de sensibilização ou dão-se novas vidas aos plásticos sob a forma de roupa e calçado. Muitos respiram de alívio, como se estas iniciativas resolvessem o problema, mas não resolvem. São parte da solução, mas apenas uma pequena parte. O passo mais importante continua a ser impedir que os plásticos cheguem ao mar, como foi dito tantas vezes durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas — que decorreu de 27 de junho a 1 de julho, em Lisboa.

