O dia é de alerta laranja devido ao mau tempo, mas na casa de Richard Zimler não há sinais de temporal, apenas alguma desarrumação. “Isto está tudo desarrumado, desculpem-me”, diz, enquanto segura uma caneca azul com chá e se senta confortavelmente descalço no sofá da sala. Nas paredes há quadros pintados à mão, peças de escultura e estantes cheias de livros, no chão há uma guitarra clássica e um tapete com história.

Recorda a família difícil, a infância atribulada, onde a rua e o desporto eram escapes, a vontade de sair de Nova Iorque e a descoberta da sua homossexualidade em São Francisco, na Califórnia. Apaixonado pela mitologia, matéria “que lida com os assuntos mais importantes da nossa vida de uma forma simbólica”, estudou religião comparada e mais tarde foi empregado de mesa num restaurante húngaro, estafeta e secretário na Victoria’s Secret. Ainda chegou a estudar música, mas foi no jornalismo que conheceu as ferramentas da escrita, o poder das palavras, o ritmo das frases e as técnicas para pesquisar uma boa ideia.

No verão de 1990 chega a Portugal com Alexandre Quintanilha, o seu marido, e é no Porto que quebra as barreiras de uma adaptação difícil, começa a dar aulas e ganha raízes. Queria ser escritor, explorar a ficção e materializar toda a sua imaginação em livros. Começou pelos contos e lançou o seu primeiro romance, O Último Cabalista de Lisboa, em 1996 em Portugal, depois de ter sido recusado por 24 editoras americanas. Garante que o livro foi um milagre que lhe mudou a vida e que o sucesso o encheu de confiança, mas também o deixou confuso.

▲ A capa de "A Aldeia das Almas Desaparceidas", de Richard Zimmler (Porto Editora)

