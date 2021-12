Rio com geometria de apoios mais exigente no Conselho Nacional

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de três dias de congresso em que a nota dominante foi o apelo à união em torno de Rui Rio, o líder do PSD acabou por perder margem de manobra no Conselho Nacional social-democrata, o órgão máximo do partido entre congressos.

A equipa de Rio partiu para esta reunião magna com uma estratégia deliberada: promover a proliferação de listas ao parlamento do partido para garantir a eleição do maior número possível de apoiantes da atual direção. O plano, no entanto, acabou por não ser exatamente bem sucedido.

A lista oficial de Rui Rio, liderada por Pedro Roseta, conseguiu eleger 17 conselheiros em 70 possíveis, menos quatro face ao que tinha acontecido há dois anos. Existiam ainda outras três listas de apoiantes assumidos de Rio: a de Carlos Eduardo Reis (9 conselheiros), a de Catarina Rocha Ferreira (6) e a de Lina Lopes (1). O líder social-democrata tem assim uma base de apoio inicial de 33 conselheiros, falhando a maioria.

Aliás, apesar de o universo de votantes ter descido ligeiramente – 833 contra os 867 de há dois anos – a lista de Rui Rio teve menos 67 votos em relação às eleições do 38º Congresso do PSD. Tudo somado, a direção social-democrata está agora obrigada a uma geometria mais exigente para conseguir uma eventual maioria no Conselho Nacional do partido.

Com estas contas, Rio continua politicamente exposto. Na direção do PSD existe a consciência de que se o PSD perder as próximas eleições legislativas, o futuro não será um passeio no parque para o atual presidente do partido. E a composição do Conselho Nacional que resultou deste congresso pode causar mossa no futuro.

Rio já deu sinais públicos e privados de estar disposto a continuar à frente do partido mesmo em caso de derrota. Um Conselho Nacional hostil pode hipotecar as hipóteses de Rio e forçar o partido a uma clarificação.

O cenário oposto esvazia por completos os riscos a que o líder social-democrata pode estar sujeito: em caso de vitória frente a Costa, a oposição interna não terá condições para fazer qualquer sombra a Rui Rio.

Depois existem outras variáveis que tornam difícil antecipar que tipo de resistências Rio pode encontrar, uma vez que o órgão máximo do partido entre congressos não é constituído apenas pelos 70 conselheiros eleitos este domingo. Têm assento no Conselho Nacional os membros da Mesa do Congresso, 10 representantes da JSD, 5 representantes dos Trabalhadores Social-Democratas, 5 representantes dos Autarcas Social-Democratas, os 20 presidentes das distritais e das estruturas do partido nos Açores e Madeira, representantes de cada círculo eleitoral da emigração, também eles eleitos em congresso, ex-líderes do partido e atuais e antigos presidentes dos governos regionais.

Ou seja, as dinâmicas próprias de cada momento podem alterar por completo o equilíbrio interno deste órgão. Basta ver o que aconteceu no passado recente: Rio sofreu duas pesadas derrotas às mãos dos conselheiros do partido, que travaram o adiamento das eleições internas e, mais tarde, impediram que Rio alargasse o direito ao voto a todos os militantes, com ou sem quotas em dia; derrotado Paulo Rangel e ultrapassadas as diretas, Rio aprovou sem dificuldade e por maioria expressiva as listas de candidatos a deputados, apesar de ter varrido do mapa grande parte dos adversários internos.

De resto, Rio tem tido dificuldades em assegurar uma maioria inequívoca neste órgão desde que é líder do PSD. O que lhe tem valido alguns sustos: em 2019, só a aliança com Carlos Eduardo Reis permitiu travar a tentativa impeachment protagonizada por Luís Montenegro.

Na semana que antecedeu o Congresso, ainda foi ponderada a hipótese de integrar os apoiantes de Carlos Eduardo Reis na lista da direção do partido ao Conselho Nacional, como forma de dar um sinal de força ao partido. Mas os homens de Rio acabaram por preferir a proliferação de listas protagonizadas por apoiantes do atual líder social-democrata.

O atual deputado e vereador de Barcelos manteve a sua influência intacta, já depois de ter desempenhado um papel importante na vitória de Rio contra Rangel (vantagem de 300 votos naquela concelhia) e de se ter imposto às estruturas do partido em Braga nas autárquicas, forçando uma solução contra a vontade do líder distrital, Paulo Cunha, que permitiu conquistar a Câmara de Barcelos aos socialistas. Com o resultado de domingo, continua a ser importante para Rio garantir o apoio de Carlos Eduardo Reis.