Rishi Sunak de saída? Conservadores preparam-se para derrota pesada — e nem o círculo eleitoral de Thatcher escapa

“Estou cansada do Partido Conservador. Tenho votado neles, mas o que aconteceu nos últimos anos é inexplicável. Não o reconheço. Fiquei chocada com o que se passou com Boris [Johnson] e com Liz Truss. Como é que aconteceu isto com um partido sério?”, desabafa ao Observador Linda Aspel, uma agente imobiliária na reforma que vive em Finchley. A mulher aludia às sucessivas crises que enfrentaram os conservadores nos últimos anos: desde a demissão do ex-primeiro-ministro por causa das festas durante a pandemia de Covid até ao mandato de apenas 45 dias de Liz Truss em 2022.

Quando chegou ao poder em outubro de 2022, após o mandato curto de Liz Truss, Rishi Sunak prometeu trazer “estabilidade e unidade” ao Reino Unido, aspirando reconciliar os britânicos com os conservadores. Até ao momento, segundo as sondagens e os resultados das últimas eleições locais, o primeiro-ministro não está a conseguir cumprir esse objetivo. A 4 de julho, concorrendo pela primeira vez no desempenho destas funções, o chefe do executivo britânico vai enfrentar a prova derradeira.

A convocação de eleições e o “escândalo desnecessário” do Dia D

As sondagens para estas eleições gerais mostram que o Partido Trabalhista deverá vencê-las com cerca de 40% das intenções de voto. Num muito distante segundo lugar ficarão os conservadores, com 20%, muito perto do Reform UK (17%). Este poderá ser o pior resultado de sempre do Partido Conservador. Há que recuar a 1906 para encontrar um valor tão negativo; naquele ano, os tories obtiveram 19,6% dos votos.