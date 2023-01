Foi numa rua íngreme da freguesia de São Vicente, em Lisboa, que ouvimos o assobio de David Santos (que em disco ou em palco conhecemos Noiserv). Eram quatro e meia da tarde, estava ele a sair dos correios quando nos reconheceu ao longe, enquanto procurávamos a porta do estúdio onde trabalha. Tirou a chave do bolso, abriu a porta e ligou as luzes daquele que é o refúgio onde, normalmente, passa mais de metade do dia.

Neste espaço com várias salas, as paredes estão forradas com cartazes de concertos e festivais onde já atuou, mas também com recordações que lhe ofereceram: “Estes desenhos aqui foram feitos por miúdos de uma escola primária em Amarante. O professor gostava da minha música e fez uma atividade com eles” e os desenhos ficaram expostos aqui juntamente com outras lembranças. Há ainda um armário antigo em madeira, com duas portas envidraçadas, onde guarda objetos especiais que foi juntando ao longo de mais de uma década.

Oiça aqui a reportagem completa em podcast

Durante a conversa, há um aspirador automático que vai deambulando pelas salas. David aproveitou o facto de ter tirado alguns instrumentos do espaço para fazer uma limpeza: “Isto foi a melhor coisa que inventaram, é uma revolução!”. Mas tem também um desumidificador a trabalhar para que não se estraguem os instrumentos, que são perto de 100. Todos funcionam. David dirige-se a um deles, um toy piano, e toca uns acordes de uma das suas canções: “Este é pequeno e em plástico e por isso falha algumas notas, mas o som faz lembrar as canções de Yann Tiersen”.

