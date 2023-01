Rui Rocha apresentou uma candidatura à presidência da Iniciativa Liberal uma hora depois de João Cotrim Figueiredo anunciar que ia deixar o cargo. O candidato liberal recusa a ideia de ter partido em “vantagem”, mas admite que o atual líder não comunicou a intenção à sua principal adversária, Carla Castro. Em entrevista ao programa “Sob Escuta”, da Rádio Observador, Rui Rocha diz que se estivesse no lugar de Cotrim Figueiredo não teria feito o acordo nos Açores e dá uma garantia: “Não o farei no futuro“. O mesmo é válido para a Madeira.

O candidato sugere que não se irá recandidatar à liderança da IL (o mandato termina no início de 2025) se falhar o objetivo de eleger um eurodeputado nas eleições europeias na primavera de 2024. Acredita ainda que o PSD se pode tornar num partido menos “clientelista” e assim ganhar a confiança da IL para um acordo pós-eleitoral a nível nacional. Mas para isso terá de respeitar caderno de encargos dos liberaiis.

Apesar de Tiago Mayan Gonçalves ter acusado a direção de Cotrim, da qual Rui Rocha faz parte, de se ter transformado num Comité Central, o candidato da lista L diz que se fosse atualmente o Presidente, o único candidato presidencial da história da IL seria alguém que falaria de forma “mais rigorosa” e com “mais propósito” do que de Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre uma maior transparência no partido, Rui Rocha considera que não se justifica uma “exposição total” das atas do Conselho Nacional e também não está disponível a permitir que os conselheiros tenham acesso às contratações que o partido faz. Propõe, no entanto, melhorar os canais internos e criar uma “comissão de vencimentos” que fiscalize as contratações de funcionários do partido.

