Saiba como poupar (ainda) mais com o seu veículo elétrico

5. Controle os custos

Existe uma forma de saber exatamente quanto está a gastar: com o serviço Via Verde Electric, o preço por kWh é fixo e todos os custos vêm detalhados na fatura. Além disso, na App consegue aceder a todo o histórico de carregamentos. O pagamento é feito de forma digital, através de débito direto. Por isso, tem ainda a vantagem de não precisar de cartões para carregar o carro. No fundo, pode fazer tudo – do início ao fim – através da App Via Verde: escolher o posto disponível, seguir o caminho até lá, selecionar a tomada, ligá-la ao carro, acompanhar todo o processo de carregamento em tempo real e pagar com a App. Se quiser aproveitar o tempo para beber um café, pode ficar descansado porque, enquanto o carro carrega, a tomada fica bloqueada e só pode voltar a ser desbloqueada com a sua App Via Verde.

Se ainda não ativou o serviço Via Verde Electric, saiba que é muito simples. Se é cliente Via Verde Mobilidade, só tem de entrar na aplicação, escolher o serviço e selecionar “ativar”. Depois, recebe no seu e-mail uma autorização de débito direto. Simplifique a sua vida e comece já a utilizar a App Via Verde.