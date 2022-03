São Jorge. Goreti levou a filha e o genro para um abrigo e Débora saiu de casa sem o marido: "Moro em Velas, estou mesmo por baixo dele"

São sobretudo aquelas duas pessoas e a irmã que mais a preocupam: “O meu filho está na Terceira, o meu marido no Pico. Ficou a minha irmã, que vai agora comigo para o Topo, ela e o namorado é o outro casal que vai connosco”, contou já este sábado à tarde ao Observador.

O meu marido quer ficar, é maior e vacinado. Eu vou-me embora

Débora Dias, 38 anos, é a amiga que ofereceu casa a Goreti no Topo. Só não sai da ilha, porque ainda não sabe o que vai acontecer com a empresa para a qual trabalha. “O meu patrão ainda não deu fecho do serviço, mas eu não me vou importar com o serviço, não me vou importar com mais nada, vou acolher uns amigos, deixar os animais em segurança e só volto de vez a Velas, se voltar, a 8 ou 9 de abril”.