Se é tão distante que quase parece nunca ter existido, porque é que a "Odisseia" nos interessa tanto?

Como o próprio Parry e outros estudiosos viram depois em regiões não alfabetizadas em que subsistia uma literatura oral sofisticada, como algumas regiões das Balcãs, nenhum poeta oral conta o seu poema duas vezes da mesma maneira; no entanto, há uma série de fórmulas que permitem uma aproximação tal que aquilo que temos, embora não seja textualmente o mesmo poema, é ainda assim uma aproximação constante da mesma história.

O ponto seguinte desta descoberta de Parry é talvez o mais importante. Explica ele – e Walter Ong, um jesuíta, desenvolveu bastante o que Parry, que morreu com 33 anos, só intuiu – que a partir do momento em que percebemos os mecanismos que estão em jogo na Odisseia e que são necessários para a existência de uma literatura oral, podemos também recuperar uma série de elementos sobre a consciência do homem que pareciam irremediavelmente perdidos.

A escrita moldou irreversivelmente o modo de pensar do homem. O que faz à memória, à capacidade de estruturar de outra forma o pensamento, o que dá de possibilidades de resgatar elementos que não estão presentes de um modo imediato, provoca uma mudança na inteligência que não é só de grau – é de categoria. Um dos pontos importantes nos estudos de Parry e Ong, por exemplo, vem da demonstração de que o pensamento categorial, que nos permite pensar um galho, um pinheiro e um arbusto como parte da mesma categoria, e um martelo e um serrote como parte de outra categoria é fruto da cultura escrita; a inteligência oral é marcada por um pensamento relacional – que mais depressa associava o serrote ao pinheiro do que ao martelo – e não categorial.

▲ A capa da mais recente tradução da "Odisseia" a partir do grego, por Frederico Lourenço, com notas e comentários (Quetzal)

Ora, o que, a partir de Parry, podemos dizer é que a Odisseia, de algum modo, nos dá a recuperação de uma consciência primordial perdida, a que já não temos acesso, mas que de algum modo ressoa em nós a partir das fórmulas homéricas. É por isso que é tão difícil explicar porque é que gostamos da Odisseia – a nossa forma de pensar já não é aquela – e porque é que é uma experiência tão verdadeira – ainda assim, a nossa cabeça foi moldada para aquela forma de pensar.

Todos os grandes estudos literários têm mostrado a estranheza da Odisseia. Num dos mais famosos textos de Mimesis, de Auerbach, ele explica precisamente como a cena da revelação de Ulisses está distante da nossa forma de narrar. A nossa compreensão do ritmo narrativo está muito mais próxima dos textos que encontramos na Bíblia (Auerbach fala do sacrifício de Isaac) do que propriamente na Odisseia. No texto homérico há uma quase indiferença ao tempo narrativo que leva a que se interrompa a tensão de um momento para dar uma descrição completa do quadro paisagístico. Algo que não encontramos no Génesis, por exemplo, em que na maior parte do tempo há até uma indiferença em relação aos lugares onde Deus está. Esta indiferença, que levou até a que Goethe falasse da capacidade de refrear a tensão como uma característica própria da literatura épica, é apenas mais uma prova de que temos um discurso sobre o que nos interesse que é diferente daquilo que nos interessa verdadeiramente.