A carta tem uma página e é fácil de ler — dificilmente haverá português que não a entenda. No topo, escritos à mão, os pratos do dia: segunda-feira, há açorda de gambas; terça-feira, mão de vaca com grão; quarta-feira, filetes de pescada com arroz de tomate e coentros. Depois, as entradas — há rissóis, pasteis de bacalhau, presunto de porco alentejano e saladinha de polvo. Seguem-se os principais, com direito a bitoque e a secretos. Para finalizar, sobremesas descomplicadas. Os guardanapos são aos quadrados brancos e verdes e os pratos de barro. Neles, lê-se o nome do novo restaurante do número 27 da Rua da Escola Politécnica: Pica Pau. Ouve-se falar em português, a comida é a do aconchego do lar. Aqui não vamos ao engano: são mesmo os sabores da nossa terra.

Luís Gaspar está entusiasmado. Chef executivo da Sala de Corte, outro projeto do grupo Plateform, é como se tivesse nas mãos o brinquedo com que sempre sonhou. O desejo fazia-se adivinhar já há alguns anos, quando em 2017 se consagrou vencedor do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, com um conjunto de propostas que prestavam tributo à gastronomia tradicional portuguesa, ainda que nela se atribuísse uma camada de complexidade extra que agora é dispensada. Aqui é diferente. Não se desconstrói. “Não há interpretação do chef”, explica ao Observador.

