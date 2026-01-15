Seguro acredita que está lançado, mas garante que o seu "movimento de esperança" não será um partido

Chegou a esta campanha perante a desconfiança e até animosidade de parte do PS — uma parte bem vocal nas críticas. Fê-lo depois de dez anos de amargura com o partido que liderou até António Costa desafiar, a frio, a sua liderança. Começou tímido nas sondagens, depois disparou. Agora acredita que está ao seu alcance fazer desta eleição um mano a mano com Ventura e já pede o primeiro lugar na primeira volta. Repete, a cada comício, que esta “já não é uma candidatura”; “é um movimento de esperança”. Aconteça o que acontecer, é para ficar por aqui: Belém ou nada.

É o próprio que o garante ao Observador na “Última Chamada” dos candidatos. Quando questionado sobre se o tal “movimento”, caso a eleição lhe corra mesmo bem, pode ter caminho para construir uma nova alternativa partidária ou um movimento, nega três vezes: “Não, não, não. A maioria que me elegerá, se tiver a confiança dos portugueses, vai-se extinguir no momento da eleição.”

A ideia que daqui podia nascer um novo movimento ou partido era um rumor que corria nos corredores da política nacional e que se baseia, essencialmente, no que aconteceu em 1985 com o PRD — fundado sob o patrocínio de Ramalho Eanes, o primeiro Presidente da República eleito, para ocupar um vazio ao centro. Apesar de tudo, e ainda que tenha colocado o PS numa segunda linha nesta campanha, Seguro nunca deu qualquer sinal de querer romper com o seu partido de sempre. Aliás, aproveitou em cada comício o melhor que a máquina socialista tinha para lhe dar.

Há um outro exemplo, mais próximo a todos os níveis. Nas eleições presidenciais de 2006, o histórico socialista Manuel Alegre teve um resultado eleitoral expressivo contra Cavaco Silva (20%, quando o candidato apoiado pelo PS, Mário Soares, teve apenas 14%). Na sequência disso, foi fundado o “Movimento Intervenção e Cidadania”. Não era um partido, era uma estrutura de intervenção política e cidadã — que deixou de ter atividade pública há uns anos.

Nesta campanha, a conversa sobre a vontade de criar uma estrutura partidária depois das eleições presidenciais até surgiu no lado do almirante — que entretanto veio corrigir o tiro. Mas Henrique Gouveia e Melo não pertence a um partido. António José Seguro, esse, nunca se desfiliou do PS. Nem agora para concorrer à Presidência da República. Ainda que garanta que esta é uma campanha “suprapartidária” — e que seja aí que se queira manter para evitar “contaminações” —, a relação com o PS continua viva.