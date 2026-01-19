Seguro venceu em quase todo o país, Ventura conquista Faro e Madeira. Onde é que os candidatos tiveram mais e menos votos?

A primeira volta das eleições presidenciais de 2026 mostram um domínio de António José Seguro em quase todo o país. O antigo secretário-geral do PS venceu em praticamente todos os distritos, à exceção de dois — Faro e Madeira — que foram ganhos por André Ventura. No que toca aos concelhos, apenas Luís Marques Mendes foi capaz de romper com a dinâmica de bipolarização entre Seguro e Ventura: o candidato apoiado pelo PSD e CDS venceu em três concelhos, incluindo Fafe (a terra natal), mesmo tendo ficado em quinto lugar com 11,3% dos votos.

João Cotrim de Figueiredo, apesar de ter ficado em terceiro lugar com cerca de 16% dos votos, não venceu qualquer concelho. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal recebeu vários votos dos concelhos do litoral e ainda conseguiu conquistar algumas freguesias, principalmente no concelho de Lisboa. Henrique Gouveia e Melo também não ganhou qualquer concelho e obteve votações na ordem dos 12%. A exceção foi a Madeira: na região autónoma (em que se envolveu numa polémica com uma reprimenda aos militares do navio NRP Mondego) não foi além dos 8%.

À esquerda, os resultados foram muito mais modestos. Catarina Martins, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, não angariou mais de 3,8% dos votos em nenhum distrito. António Filipe ainda conseguiu ganhar uma freguesia em Portel, no distrito de Évora, mas os bastiões do Alentejo falharam-lhe — o máximo que obteve foi 6,4% em Beja. Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, não foi além de 1% (apenas Amarante foge a esta exceção) e foi superado por Manuel João Vieira.

António José Seguro. O candidato que venceu em 16 de 18 distritos e arrasou na terra natal