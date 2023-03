Nuno Baltazar fez com o seu desfile uma crítica à Igreja. HIBU e Duarte deram aulas de cycling e de judo. Nuno Gama, Carlos Gil e, novamente, HIBU, puseram o público a bater palmas não só pela nova coleção como também pelos aniversários das sua marcas. A passerelle da ModaLisboa aqueceu, e não só com as tendências para o próximo outono/inverno 2023/24. Pelo meio houve boas doses de criatividade. Ora vejamos, os tutus de Dino Alves, as esculturas de Valentim Quaresma e Olga Noronha, designers que trocaram os desfiles pela performance e as coleções que atraem multidões de Luís Carvalho e Gonçalo Peixoto.

Isto é apenas um resumo. A edição número 60 da ModaLisboa voltou a ocupar a Lisboa Social Mitra, na Rua do Açúcar, espaço da Santa Casa da Misericórdia, de 9 a 12 de março. O público encheu o espaço e até o tempo deu uma ajuda, como bem nos referiu Eduarda Abbondanza. “Estou muito agradecida por não termos tido chuva.”, comentou ao liveblogue que seguiu tudo a par e passo nos últimos dias.

Cruzámo-nos também com Plim, personagem de Salvador Martinha que serve de paródia ao mundo das agências de comunicação, que deixou o primeiro recado sobre os escândalos na Igreja Católica: “Se fosse uma empresa, fechava.” Mas não foi o único. Ao terceiro dia, Nuno Baltazar ressuscitou com uma linha cheia de referências à religião e marcou, em entrevista ao Observador, a sua posição: “Como é que é possível que, na comunidade católica não exista uma revolta? Eu, por mim, pegava nos cartazes e ia para a porta da Igreja.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.