A altura e o cabelo tratavam do assunto sozinhos, não era preciso caprichar na extravagância. O miúdo magro, de óculos, e dente partido, demorou a ver em si o valor que outros viam. Enquanto tentava domar a sua afro com carradas de gel, a irmã inscreveu-o num concurso de manequins e o “look único” surtia efeito. De Castelo Branco para Lisboa, onde chegou pela maioridade, acumulou dois trabalhos para não pedir dinheiro aos pais. No bolso, trazia apenas o último ordenado da loja de materiais de construção onde trabalhava. Nos auscultadores, a canção certa para despistar o preconceito na capital: “Don’t stop the music”.

No próximo domingo, regressa à ModaLisboa (9 a 12 de março) para encerrar mais uma leva de desfiles com a Call Me Gorgeous, a marca de acessórios que sonha levar alto e além. “Porque não hei-de pensar em grande?”, defende o diretor criativo e pai de três filhos que aos sete anos descobriu que foi adotado, e aos 22, “ainda puto”, juntava-se ao restrito clube dos que podem dizer “foda-se, estou em Times Square!”. Pena que o seu Blackberry não produzia grandes fotos, caso contrário ter-nos ia mostrado esse e outros momentos. Como o dia em que Tom Ford lhe lavou a cabeça num casting.

Olho para os seus pés e penso: que é feito daquelas botas de verniz da Dsquared2 com que entrou no prédio da DNA, em Nova Iorque quando esbarrou na Alessandra Ambrosio?

Meu Deus! Essas botas estão em minha casa. Por acaso, foram as primeiras botas que comprei com o meu grande ordenado quando comecei a desfilar lá fora. Faz 16 anos.

O que recorda desse primeiro grande trabalho?

Foi quando desfilei para a Dior. Não vou dizer o valor, mas eles fizeram semi exclusivo, na altura não percebia bem o que era, fui atirado aos lobos, mas basicamente significa que no dia do desfile da Dior só posso fazer esse desfile, e depois eles podem escolher os outros criadores para quem vou desfilar. Ou seja, desfilei Yves Saint Laurent, Christian Dior, porque era o mesmo designer da Dior, e ainda fiz Hermès. Quando recebi esse primeiro ordenado, eu que sempre gostei de moda, fui às [Galerias] Lafayette e vi aquelas botas da Dsquared2. Foram um bocadinho carotas mas eram as minhas botas da sorte. Viajei nessa altura para Paris, Milão, Nova Iorque e de cada vez que ia aos castings ficava sempre com os trabalhos.

