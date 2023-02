É uma corrida contra o tempo. As primeiras horas após um sismo de grande magnitude são fulcrais para resgatar pessoas com vida. “A oportunidade para encontrar sobreviventes ocorre sobretudo nos primeiros três dias. Depois disso, já não vale a pena”, explica ao Observador Moustafa Osman, especialista egípcio em catástrofes — com uma empresa de consultoria nestas áreas em Londres — e que já esteve presente em mais de 80 cenários de desastre, incluindo no sismo do Haiti de 2010.

O sismo que afetou o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira traduzir-se-á numa tragédia com milhares e milhares de vítimas mortais — ao início da noite desta segunda-feira já se apontava para mais de três mil mortos e o mais certo é este número aumentar ao longo dos próximos dias. Olhando para a história, esta região já foi palco daquele que é considerado o segundo sismo mais mortal de sempre — estimam-se 260 mil mortes.

É certo que, em cada sismo desta dimensão, surgem relatos impressionantes de pessoas que sobreviveram vários dias debaixo dos escombros e que foram resgatadas com vida. Mas, garante o especialista em gestão de desastres David Alexander, esses casos são uma raridade: “Tecnicamente é possível uma pessoa sobreviver até duas semanas debaixo de escombros. Mas, estatisticamente, isto é quase nulo: a maioria das pessoas não sobrevive mais de 24 horas”, explica ao Observador o professor da Unidade de Redução de Desastres da University College of London.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.