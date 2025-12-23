SNS. Natal volta a encerrar cerca de dez urgências pelo País. Hospitais admitem dificuldades, Direção Executiva em silêncio

Além dos encerramentos, há outras urgências condicionadas a utentes encaminhados pelo INEM

Para além dos encerramentos, outros serviços de urgências estarão condicionados, só recebendo doentes encaminhados pelo INEM. É o caso, no dia 24, da Urgência e Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Santo André (em Leiria), do Hospital de Braga, do Hospital Amadora-Sintra, do Hospital de Santa Maria da Feira e Hospital de Vila Franca de Xira e ainda das urgências de Pediatria do Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos. Já no dia 25, estarão referenciadas a doentes encaminhados pelo INEM as urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra, do Hospital de Braga, do Hospital de Santa Maria da Feira e do Hospital de Santo André (em Leiria) e ainda a urgências de Pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (em Barcelos).

As dificuldades no preenchimento das escalas durante o Natal e fim de ano — numa tradicional época de férias dos profissionais de saúde — são o fator que mais contribui para os constrangimentos nas urgências hospitalares. Este ano, o número de encerramentos previstos não é muito diferente do verificado em 2024. No ano passado, o portal do SNS previa o encerramento de nove serviços de urgência no dia 24 (menos uma que em 2025), e de doze no dia de Natal (número igual ao deste ano).

“A maioria dos hospitais tem as escalas completas, mas isto gera incerteza. Em muitos hospitais, as escalas são garantidas com prestadores de serviço, o que dá poucas garantias”, diz ao Observador o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que admite o risco de os constrangimentos nas urgências serem ainda piores do que está previsto. “Existe sempre o risco de chegarmos ao dia e o prestador de serviço não estar lá“, sublinha Xavier Barreto, salientando que o problema da excessiva dependência de tarefeiros afeta mais os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo.

O presidente da APAH acrescenta que “é natural que seja impossível colmatar as falhas” nesta altura do ano uma vez que muitos serviços não têm médicos suficientes no quadro e não conseguem recrutar tarefeiros neste período festivo.

Gestores hospitalares dizem que não há “alternativa ao encerramento” — porque não há médicos

“Não existem pessoas suficientes para substituir estes turnos e portanto não há alternativa ao encerramento”, lamenta Xavier Barreto, admitindo que são “dias difíceis” nos hospitais. Ainda assim, o também administrador hospitalar do Hospital de São João recusa que as ULS tenham falhado no planeamento e aponta o dedo ao crónico problema da falta de recursos humanos. “Isto vai continuar a acontecer enquanto não tivermos os números de profissionais de que necessitamos nos quadros, ou não revirmos os rácios de profissionais”, alerta o responsável.

Com pouca autonomia e limitadas por constrangimentos orçamentais, as Unidades Locais de Saúde (ULS) estão obrigadas a prestar contas à Direção Executiva do SNS quanto ao funcionamento das urgências. De acordo com o despacho 11714/2025, publicado em outubro, as ULS têm de remeter à DE-SNS as escalas de serviço para o período de inverno, com pelo menos dois meses de antecedência. O mesmo despacho refere também que cabe à DE-SNS, entidade liderada por Álvaro Almeida, acompanhar a execução do “Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2025-2026, garantindo a monitorização da resposta assistencial e ajustando as medidas sempre que necessário”. O Observador questionou a DE-SNS sobre se todas as ULS já enviaram as escalas das urgências, como tem vindo a decorrer o processo e quais as urgências que estarão encerradas no período de Natal, mas não obteve nenhuma resposta.

Do lado dos hospitais das regiões tradicionalmente mais afetadas pelos encerramentos de urgências, a realidade é diversa, com algumas ULS a admitirem constrangimentos na elaboração das escalas e outras a garantirem que os serviços estarão a funcionar com normalidade nos dias 24 e 25. Como é habitual, são os hospitais da periferia de Lisboa (tanto a norte da capital, até à Lezíria do Tejo, como a sul, na Península de Setúbal) os que mais dificuldades atravessam para manter as urgências abertas. A ULS da Lezíria (em Santarém) admite dificuldades no preenchimento das escalas e constrangimentos nos serviços de urgência, devido às dificuldades em manter aberta a urgência de Obstetrícia.

Outra ULS onde os constrangimentos são frequentes é a do Estuário do Tejo (em Vila Franca de Xira), que reconhece que a “gestão dos recursos humanos apresenta sempre alguma complexidade, nesta altura do ano”, referindo que as “urgências pediátrica e de obstetrícia terão alguns períodos em que apenas funcionarão através de referenciação através do CODU/INEM”.

A ULS do Oeste, que se depara também com vários constrangimentos na resposta no período de Natal (tanto na urgência de Ginecologia/Obstetrícia como na Pediatria, nos hospitais de Caldas da Rainha e Torres Vedras, respetivamente) não respondeu aos contactos do Observador. Sobre escalas, a ULS de Loures/Odivelas nada adianta, apesar de estarem previstos encerramentos na urgência pediátrica nos dias 24 e 25. Já a ULS Amadora/Sintra sublinha que “tem vindo a realizar um planeamento antecipado das escalas”, reconhecendo que “podem ocorrer pontualmente constrangimentos quando há indisponibilidades de última hora”.