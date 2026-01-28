Sting jet, ciclogénese explosiva e duas tempestades que ainda podem chegar. Sete respostas sobre a depressão Kristin

A depressão Kristin chegou e, em pouco tempo, deixou a sua marca. Desde a madrugada até ao início da tarde desta quarta-feira, foram registadas mais de quatro mil ocorrências, pelo menos seis pessoas morreram e foi batido o recorde de rajada de vento mais forte. A Kristin foi a terceira de um longo comboio de tempestades que atravessou a Península Ibérica, não foi a maior, mas foi a que mais danos provocou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiram vários avisos durante o dia de terça-feira para a forte intensidade dos ventos que chegariam a partir das 3h, o que não foi suficiente para evitar os piores efeitos das rajadas previstas de mais de 140 quilómetros por hora — a mais forte acabou por chegar aos 170 km/h.

O certo é que “o pior já passou”, de acordo com a meteorologista do IPMA Patrícia Marques, e para além de chuva, frio e uma grande agitação marítima, não se esperam outras tempestades até ao fim de semana. Contudo, o climatologista Carlos da Câmara, ouvido pelo Observador, avisa que existem duas depressões no Atlântico que podem “trazer notícias” no início da próxima semana, embora não seja ainda possível prever que intensidade podem assumir e se chegam a Portugal.

Que tempestades são estas?

Primeiro a Ingrid, depois a Joseph e agora a Kristin. As três tempestades consecutivas que chegaram a Portugal em menos de uma semana fazem parte da mesma “região depressionária complexa” do Atlântico Norte, mas são depressões distintas.

A depressão Ingrid foi a primeira: chegou no final da semana passada e inicialmente foi classificada como “a mais forte”. Na última quinta-feira, 22 de janeiro, do Norte até ao Alentejo, uma grande parte do País ficou coberto de neve, as chuvas foram torrenciais em todo o território — com granizo —, e sentiram-se ventos fortes a par de uma grande agitação marítima que levou o IPMA a acionar um alerta vermelho no litoral.

No início desta semana, o país foi atravessado pela Joseph. Chuvas e ventos intensos causaram pelo menos 1.400 ocorrências registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mesmo antes da entrada da Kristin na Península Ibérica. Cinco pessoas ficaram desalojadas devido a inundações.

Porque é que chegaram todas a Portugal num curto espaço de tempo? Carlos da Câmara explica que se deve ao jet stream. São colunas de jato de ar, como indica o nome, que são muito localizadas — “uma espécie de rio estreito, uma coluna vertebral da atmosfera”, explica o climatologista. Como tem de “obedecer às leis da física, cada vez que existem excessos de energia em determinadas regiões, o jato reposiciona-se de modo a induzir certos comportamentos na atmosfera para restabelecer o equilíbrio”. Assim surgem os ciclones (ou depressões), centros de baixa pressão atmosférica onde o ar é mais quente, o que favorece a chuva e o vento.

No início deste ano, o “jato está muito mais para sul do que é habitual” e, por isso, está a formar depressões sobre o Atlântico para restaurar o normal funcionamento da atmosfera. Como consequência, surgem comboios de depressões como este que chegou na semana passada — e que irá continuar durante a próxima semana. O climatologista adianta que estes comboios de depressões são “completamente normais”.

Estas três “carruagens” que passaram pela Península Ibérica receberam os seus nomes — por ordem alfabética (I, J, K) — porque o serviço meteorológico determinou que seria mais fácil para serem “referenciadas por outros serviços e mesmo entre elas”. Assim, sabemos que a terceira “carruagem”, a depressão Kristin, foi “significativamente mais intensa em termos de ventos”.