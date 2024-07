Super Bock Super Rock: da Eurovisão até ao Meco, os Måneskin quiseram ser os "kool kids"

Pontualíssimo para o último concerto da tour, Morello começou por dizer: “Uma das coisas que mais me dá pena é não poder tocar aqui em Portugal com o meu amigo Chris Cornell”, disse aludindo à morte do vocalista dos Soundgarden, em 2017. “É mais uma oração do que uma canção”, disse sobre AudioSlave. Seria um dos pontos altos da atuação, até Morello anunciar que ia cantar uma “canção popular portuguesa antiga”, que “provavelmente todos aprenderam na escola”. O olhar confusão desvaneceu-se em segundos com a revelação de Killin in the name, single de estreia dos Rage Against the Machine, lançado em 1991, que viria a tornar-se hino do grupo.

Com a mesma pontualidade com que começou, Morello terminou o concerto de forma a que ninguém perdesse o arranque dos Capitão Fausto, que uma hora depois já se instalavam no Palco Pull&Bear, o que ocupa o lugar de “secundário” neste Super Bock Super Rock, a poucos metros dali. Tomás Wallenstein, que no ano passado passou pelo Meco a solo, com uma túnica esvoaçante sentado ao piano, no extinto palco LG by SBSR.fm, voltou em bando para um concerto celebratório do álbum Pesar o Sol, o segundo disco do grupo de Alvalade, editado há 10 anos. A ele regressaram, interpretando-o na íntegra, num concerto preparado especificamente para o festival.

Seguindo à risca o alinhamento do álbum, arrancaram com Nunca faço a metade e, de facto, tocaram-no por inteiro, seguindo para Litoral, Tui, Flores do Mal. “Festejar este disco que é tão importante para nós”, diziam. “Passou muito tempo”, lembrou o baixista, Domingos Coimbra. “Algumas canções já não tocamos há 8 anos”.

O público foi respondendo, mas já o estômago dava horas e faziam-se contas ao tempo para fintar filas para jantar e não perder Royal Blood, que mesmo com uma performance esforçada (e a palavra é elogiosa) não foram capazes de manter a atenção do público e perderam-na por completo quando o vocalista dos Måneskin, Damiano David, se posicionou junto ao palco, no fosso destinado aos fotógrafos, pouco após a banda britânica iniciar o seu espetáculo. A ele juntar-se-iam, pouco depois, o guitarrista Thomas Raggi e o baterista Ethan Torchio. E estava o circo montado, com olhos, telemóveis e câmaras fixadas naquele espaço.

O vocalista dos Royal Blood lidou com a situação caricata dizendo: “Não sei se sabem, mas há uma banda a tocar a seguir, e estão ali”, apontando para o óbvio e dedicando-lhes a música seguinte, antes que a euforia coletiva empurrasse os Måneskin para o backstage, dando o espaço devido à dupla britânica, que acabaria por ficar sem som, voltando para uns minutos depois de fazer o chão tremer.