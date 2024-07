Heróis da guitarra, rainhas da noite e patrões do hip hop: 14 concertos a não perder no Super Bock Super Rock

QUINTA-FEIRA, DIA 18

Tom Morello

Palco Super Bock, 18h45

Que melhor maneira de começar um festival do que com Tom Morello, emblemático guitarrista dos Rage Against the Machine? Aos 60 anos, o músico e ativista norte-americano tem um currículo preenchido, tendo também passado pelos Audioslave e Prophets of Rage, além de ter lançado uma série de discos em nome próprio ou com o projeto The Nightwatchman. Recentemente, tem apresentado novos temas, como Soldier In The Army of Love ou Gossip, uma colaboração com os Måneskin, que tocam na mesma noite no Meco. Será que a parceria também chega a palco?

Royal Blood

Palco Super Bock, 20h45

Um ano após terem passado pelo Campo Pequeno, onde anteciparam o álbum Back To The Water Below, editado meses depois, os Royal Blood estreiam-se no Meco com honras de palco principal. A dupla britânica — que percorre uma série de estéticas dentro do universo do rock, do garage ao stoner, tendo também influências dos blues — é conhecida pelas performances magnéticas. Muito graças ao baixo de Mike Kerr, que, graças a uma série de efeitos e pedais, também soa a guitarra elétrica; e à maneira enérgica e dedicada como Ben Thatcher se agarra à bateria.

WillButler + TheSisterSquares

Palco Pull&Bear, 21h45

É outro regresso de alguém que passou recentemente por palcos portugueses. Will Butler — mais conhecido por ter sido um dos membros dos Arcade Fire durante quase 20 anos, ao lado do seu irmão Win — está de volta com os seus The Sister Squares para apresentarem o disco homónimo que lançaram no ano passado. Desde 2015 que o músico canadiano, formado na escola indie rock mas também com referências eletrónicas, tem apresentado discos em nome próprio, embora agora esteja oficialmente acompanhado por uma banda composta por Sara Dobbs, Jenny Shore, Julie Shore e Miles Francis.

Måneskin

Palco Super Bock, 22h45

Explodiram quando conquistaram a Eurovisão em 2021 com Zitti e Buoni, mas desde então que os italianos Måneskin ganharam uma relevância extra no panorama musical. No ano passado lançaram o muito popular RUSH!, álbum que sucedeu a Teatro d’Ira Vol. 1, que por sua vez já se tinha tornado num sucesso internacional. A aguardada estreia em Portugal, mesmo que algo tardia, acontece agora enquanto cabeças de cartaz do primeiro dia de Super Bock Super Rock.

Nina Kraviz

Palco Super Bock, 1h30

Presença regular nos palcos portugueses, a DJ russa tornou-se uma referência mainstream no circuito do techno. O Super Bock Super Rock aposta em nomes fortes da eletrónica para encerrar cada dia de festival e, na quinta-feira, será a vez de o Meco se vergar perante as batidas poderosas de Nina Kraviz.