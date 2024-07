Super Bock Super Rock, dia 2: Papillon e Slow J, nascidos e criados para isto

Mahalia introduziu He’s Mine como uma canção “tonta”, que escreveu aos 17 anos, quando uma rapariga gostava do mesmo rapaz que ela. “Tudo em mim é incrivelmente dramático, sou uma drama queen — é por ter nascido em maio, sou touro.” Entre histórias de amores e desamores, Sober e Terms and Conditions foram dos momentos altos do espetáculo. Mas a atuação não podia fechar de outra forma que não com I Wish I Missed My Ex, a canção empoderadora e mais aclamada da artista. “Acima de tudo, amem-se a vocês próprios, à vossa mente e ao vosso corpo”, despediu-se perante uma pequena ovação.

Num dia muito dedicado ao hip hop e R&B, virámo-nos para o Palco Pull&Bear para espreitar o concerto de Kenny Mason. Nascido e criado em Atlanta, o berço do trap, o rapper de 29 anos entregou uma performance enérgica e agitada. Por um lado, a sua música pode soar genérica e padronizada tendo em conta a quantidade de artistas ao longo dos anos a surgirem da mesma cidade com uma estética idêntica; por outro, Mason tem notórias influências grunge e outros elementos rock na música que faz, o que a distingue e a leva para patamares menos óbvios, servindo de cama para purgar frustrações e insatisfações no meio do moshpit. O noise soa menos preguiçoso e mais coerente.

E eis que o palco principal se começava a compor para receber Papillon, nome surpresa da noite, anunciado horas antes graças ao cancelamento do concerto de 21 Savage por motivos de saúde, de acordo com a informação dada pela organização do festival. O rapper português tem vindo a apresentar Jony Driver, o álbum lançado em 2022 que não foi uma explosão de carreira mas que continuou a projetar Papillon como artista conceptual e talentoso, onde o conteúdo lírico e a forma melódica se unem em simbiose.