Taxa mínima de IRC de 15%. Nove respostas para saber, afinal, o que está em causa?

O Governo colocou em consulta pública, até 31 de julho, o diploma que aprova o Regime do Imposto Mínimo Global (RIMG), mais conhecido como a lei que impõe uma taxa mínima de imposto de 15% para sociedades com faturação acima de 750 milhões de euros. Só após a consulta pública, lançada no portal ConsultaLEX, é que a lei irá para aprovação em conselho de ministros, para seguir, posteriormente, para o Parlamento.

O dossiê já estava a ser trabalhado pelo anterior Governo, até porque a diretiva tinha data limite para transposição o dia 31 de dezembro de 2023. Mas o executivo liderado por António Costa acabou por não enviar para a Assembleia da República qualquer proposta antes da dissolução — e como Portugal não o fez dentro do prazo, a Comissão Europeia já abriu um processo de infração, tendo dado um novo limite, antes de avançar com o caso para o Tribunal Europeu.

Agora, no âmbito do designado pacotão para a economia, o Governo de Luís Montenegro colocou a transposição como uma das 60 medidas a implementar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, explicou no Parlamento que o que se vai criar é um regime específico, não entrando no Código do IRC, ou seja, é como se se estivesse a criar impostos complementares independentes do IRC.

O que é o Regime do Imposto Mínimo Global?

O Regime do Imposto Mínimo Global (RIMG) estabelece a taxa de imposto mínima de 15% em sede de lucros para multinacionais. Deriva do projeto Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros (“Base Erosion and Profit Shifting”) da OCDE, no âmbito do qual 130 países acertaram um quadro geral para estabelecer um imposto mínimo global, no chamado Pilar 2 (o projeto da OCDE tem dois elementos, mas é no Pilar 2 que está integrado o imposto mínimo). Foi neste contexto que a União Europeia avançou e aprovou uma diretiva em dezembro de 2022 para garantir a aplicação dessa taxa no bloco. E é essa diretiva que Portugal tem de transpor, já tendo ultrapassado o prazo e arriscando um processo em tribunal.

Que empresas estão abrangidas?

A taxa mínima abrange empresas — nacionais e estrangeiras — que façam parte de grupos presentes em vários países e que, no conjunto, tenham um nível de faturação de 750 milhões de euros em, pelo menos, dois dos quatro exercícios fiscais imediatamente anteriores. Mas em caso de fusão de empresas vale qualquer um dos quatro exercícios anterior na aferição de rendimentos de 750 milhões de euros. Em caso de cisão fica abrangido se atingir os 750 milhões no primeiro ano fiscal após a operação ou dois anos do segundo, terceiro e quarto exercício.

Ou seja, para ficar abrangido neste diploma a empresa tem de fazer parte de um grupo que, no total, fature pelo menos 750 milhões e esteja em várias jurisdições. Segundo o Público, o Governo estima que em Portugal esta legislação apanhe entre 2.700 e 3.000 entidades. Só que não é certo que todas estas empresas acabem a pagar pelo menos 15% em Portugal.