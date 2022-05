“Têm uma hora para arrumar as vossas coisas”. Ucranianos acusam Câmara da Guarda de transferência forçada

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de cidadãs ucranianas que chegaram a Portugal como refugiadas de guerra alega ter sido forçado a abandonar a cidade da Guarda e a fixar-se em Fornos de Algodres no final de abril. Uma das mulheres do grupo, Olga (que pediu para que o apelido não fosse revelado), conta, em declarações ao Observador, que a mudança foi comunicada pelo chefe de gabinete do presidente da Câmara da Guarda e justificada como sendo uma “ordem” do Alto Comissariado para as Migrações — tinham “uma hora” para arrumar tudo e fazer a viagem. A autarquia atira a decisão para o organismo que é responsável pelo acolhimento e pela integração de refugiados. Ao Observador, o Alto Comissariado justifica a transferência com o facto de só naquele outro local ter sido encontrada uma casa para realojar todo o grupo.

Olga foi uma das primeiras ucranianas a chegar a Portugal depois do início da guerra, a 24 de fevereiro. Viajou de autocarro desde a Polónia, com a filha de 8 anos, e chegou à Guarda a 9 de março. Num primeiro momento, foi colocada na Pousada da Juventude da cidade mas, passado um mês, foi informada de que seria transferida, juntamente com a filha de 8 anos e outros seis elementos de um grupo de 100 pessoas, para as instalações do Centro Apostólico D. João de Oliveira Matos, numa zona poucos quilómetros a norte.