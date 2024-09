Três membros do Governo de Albuquerque vão ser constituídos arguidos por financiamento partidário ilícito e mais três crimes

Os secretários regionais Rogério Gouveia (Finanças), Pedro Ramos (Saúde e Proteção Civil) e João Pedro Fino (Equipamento e Infraestruturas) não foram alvo de buscas nem são neste momento arguidos no caso do financiamento partidário ilícito do PSD/Madeira que esteve na origem da Operação AB INITIO. Mas são encarados como suspeitos e é uma questão de tempo até serem constituídos arguidos pela Polícia Judiciária (PJ).

Ao que o Observador apurou, as imputações criminais que o DIAP Regional de Lisboa lhes imputa estão descritas com grande grau de pormenor no despacho de indiciação que as procuradoras Maria Isabel Santos e Maria Leonor Cardiga apresentaram ao Tribunal de Instrução Criminal do Funchal para promoverem as medidas de coação dos oito arguidos detidos na última terça-feira.

Rogério Gouveia, Pedro Ramos e João Pedro Fino, juntamente com o ex-secretário regional Humberto Vasconcelos (Agricultura) — este um dos oito detidos —, são considerados suspeitos da alegada prática dos crimes de financiamento partidário ilícito, prevaricação e participação económica em negócio por terem alegadamente beneficiado o empresário Humberto Drumond e os parceiros deste. Os indícios foram reforçados com a apreensão durante as buscas desta semana da contabilidade paralela das empresas de Drumond que confirmarão o alegado financiamento partidário ilícito.

Os atuais governantes só ainda não foram constituídos como arguidos por razões estratégicas da investigação e porque existe o entendimento jurídico de que Gouveia, Ramos e Fino estão protegidos pela imunidade que lhes advém de serem membros do Governo, logo terá de ser solicitado o levantamento de tal imunidade à Assembleia Legislativa Regional madeirense.

O Observador tentou contactar os três secretários regionais através da assessoria de imprensa da Presidência do Governo Regional, mas até ao momento não obteve resposta.

O mesmo não aconteceu a José Prada, secretário-geral do PSD/Madeira e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que foi alvo de buscas no seu escritório de advogado, e foi constituído arguido previamente — como o próprio Prada confirmou numa declaração pública.

No centro deste processo está a alegada manipulação grosseira das regras da contratação pública em 83 contratos públicos que valeram às empresas de Drumond ou dos seus parceiros adjudicações que alcançaram cerca de 2,5 milhões de euros entre 2015 e 2024. Uma parte dessas adjudicações terão servido para pagar dívidas do PSD/Madeira a Humberto Drumond.

Esquema de financiamento partidário ilícito começou numa reunião com Albuquerque

As campanhas do PSD/Madeira para as eleições regionais de 2023 e para as antecipadas de 2024 estão claramente sob suspeita, no entendimento do DIAP Regional de Lisboa e da PJ. As autoridades entendem que a prova indiciária recolhida indica que a queda das receitas do PSD e do CDS das regionais de 2019 para 2023 e obrigaram à procura de alternativas ilícitas de financiamento partidário.

Para tal, ocorreu uma reunião no dia 6 de janeiro de 2023 na Quinta Vigia, sede do Governo Regional da Madeira no Funchal, em que estiveram presentes Miguel Albuquerque (líder do Executivo e do PSD/Madeira), Medeiros Gaspar (chefe de gabinete de Albuquerque) e o empresário Humberto Drumond.