A relação acabou há já quatro anos, mas o Bloco de Esquerda continua à procura do ponto-ótimo de convívio com os socialistas. Se por um lado este PS, da maioria de António Costa, é uma carta fora de qualquer equação e até próximo do diabo de outras eras políticas, por outro há que começar a fazer as pazes com o passado semi-feliz da “geringonça” — que teve lá Pedro Nuno Santos, o homem da ala esquerda do PS, que pode vir no futuro e sai incólume do primeiro dia de trabalhos bloquistas. Se esta Convenção fosse um retiro de auto-ajuda, traria entre as suas conclusões o conselho para guardar o melhor, mas sem esquecer o mais doloroso, para não ter de voltar a remoer neste trauma difícil de ultrapassar.

Quando o PS apareceu no palco da Convenção foi quase sempre para ser atacado, um ponto que uniu maioria e críticos, embora — até aí — com perspetivas diferentes: uns atacam sobretudo o PS do presente, os outros o PS do passado, do presente e até do futuro. Uma coisa é certa, o Bloco não quer falar de eventuais acordos com os socialistas. O que há agora é uma maioria absoluta do PS, que diabolizam por todos os lados. Seja pela instabilidade política, seja por ter sido resultado de “uma artimanha” de Costa (que teve o BE como importante vítima eleitoral). Depois, se verá. Mas o passado a dois (na verdade foram quatro) também não foi assim tão mau. A gestão continua difícil de fazer, mas há três passos que o Bloco de Esquerda vai seguindo para tentar ultrapassar a traumática queda eleitoral que aconteceu depois do fim da relação.

Geringonça. Ficar com as boas memórias, mas não muito (sem fechar janelas)

