Quando chegou ao quarto de hotel conta que o viu de calças de pijama e pantufas. “Ele estava esparramado no sofá, a ver televisão ou qualquer coisa do género”, disse. Ela usava um vestido dourado e brilhante, diferente do vestido negro justo que usara no campo de golfe onde, horas antes, o tinha conhecido num torneio de celebridades. Estávamos em julho de 2006. Ele prometeu-lhe que a conseguiria meter no seu reality show. Ela, atriz pornográfica, viria a lembrar o encontro de forma pouco lisonjeira. “É capaz de ter sido o sexo menos impressionante que alguma vez tive, mas ele não achou o mesmo.”

Esta sórdida história, que bem podia ter sido tirada de um qualquer romance barato, acabou por assumir uma dimensão que ninguém poderia prever, de tal forma que pode estar prestes a levar à primeira acusação formal contra um Presidente (seja atual ou antigo) na história dos EUA. Ele é Donald Trump, o 45º chefe de Estado norte-americano. E está nesta inédita situação por causa da acusação de um alegado affair com a atriz, estrela de filmes para adultos, Stormy Daniels, que se tornou, de forma algo improvável, no mais persistente problema legal dos vários que o ex-Presidente (e já atual candidato às eleições de 2024) enfrenta.

