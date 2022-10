Existe vinho de tantas variedades, com tantos aromas e tantas denominações, que nunca é demais falar sobre ele. É apreciado desde sempre, e não se sabe ao certo quando se descobriu a melhor forma de fermentar as uvas nem de como engarrafar o líquido que se obtém a partir delas. Mas uma coisa é certa: o vinho diz qualquer coisa a toda a gente e, quanto mais sabemos, mais queremos aprender.

Uma garrafeira completa

Branco, tinto, verde, rosé. Estas são as variedades básicas de vinho. Depois, há colheitas, reservas e grandes reservas… Fatores como as castas, os solos, o clima ou os processos de produção influenciam sempre o resultado final. E uma boa garrafeira, seja para ter em casa seja para fins comerciais, só estará completa quando incluir as melhores referências, selecionadas pela sua qualidade e conforme a preferência de quem os vai consumir.

Vinho tinto, o da tradição

Para se produzir vinho tinto, há primeiro que definir as castas e colher as uvas quando estas estiverem no ponto ideal de maturação. As uvas são então levadas para a adega para serem prensadas, remontadas e fermentadas. O líquido resultante é colocado em barricas, depois em cubas e, então engarrafado e rotulado. Todo este processo é lento, cuidado e muito bem controlado. Afinal, todo o vinho é produzido para agradar o paladar e celebrar bons momentos. O vinho tinto liga bem com pratos de carne, bacalhau, queijo e saladas bem consistentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vinho branco, é preciso conhecê-lo

Muitos mitos se criaram sobre o vinho branco. Que só combina com peixe, que tem de ser bebido extremamente gelado, que tem de ser caro ou que só contém uvas brancas. Nada melhor do que saber que nada disto é estanque, e que o mais importante é perceber com que prato cada garrafa combina melhor e em que região se produz o que o nosso paladar procura. Na garrafeira da Mercadona, encontra uma seleção feita a pensar nas preferências de chefes e apreciadores.

3 fotos

Os Rosés, tão versáteis

Os vinhos Rosés são produzidos a partir de uvas tintas. Resultam em vinhos leves, agradavelmente ácidos, que refrescam o paladar. Combinam com praticamente todos os pratos e sabores, dos mais leves aos mais exóticos. Em Portugal produz-se vinho rosé em todas as regiões vinícolas e na Mercadona, há três variedades principais que pode servir como aperitivo ou levar para a mesa pois acompanham bem todas as fases de uma refeição. À confiança!

3 fotos

Os Verdes de todas as cores

Ah os Verdes! São vinhos naturalmente leves e frescos, muito gastronómicos, que se produzem unicamente em Portugal, mas precisamente a noroeste do país. A sua região demarcada foi criada em 1908 para garantir que só ali se conseguem os tintos, brancos e rosés… sempre Verdes de Portugal. À sua disposição na garrafeira da Mercadona, que renovou recentemente a sua seleção de acordo com o resultado de provas junto dos seus clientes. Harmonizam-se com pratos de peixe, marisco, massa, carnes assadas e sobremesas.

A transparência da Mercadona

Na Mercadona, os clientes são “chefes”. É para eles que todos os princípios de qualidade e satisfação são pensados. Da satisfação dos colaboradores – que servem os “chefes” com todo o empenho e simpatia sabendo da sua importância — ao desenvolvimento de produtos, tudo converge para criar a melhor experiência de compra.

Assim, saber o que estão a comprar e terem acesso a toda a informação que garante

uma escolha informada, é algo muito natural para os “chefes” da Mercadona. Os vinhos são um dos exemplos: Todos têm no rótulo a informação sobre as características de cada vinho, incluindo o nome do fornecedor, a colheita, castas etc. Saiba mais na

infografia acima e faça o nosso Quizz para saber se já lhe dissemos tudo o que precisa

de saber para escolher um bom vinho.

Visite a Garrafeira Mercadona no Observador e fique a saber mais, para escolher melhor,