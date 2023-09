O mar de gente desagua no Hotel Goris, o primeiro hotel para quem chega àquela cidade arménia vindo de Stepanakert, pela única estrada que liga o enclave de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, à Arménia.

Vão chegando às dezenas, em números que atingem os milhares. Esta terça-feira, o correspondente do Politico no local descrevia assim a situação dentro daquele hotel: “No átrio de entrada, crianças agarram sacos de plástico cheios de snacks, enquanto os mais velhos rodeiam um homem que retira caixas de medicamentos, uma a uma, de uma caixa, chamando pessoas pelos nomes e distribuindo os comprimidos. Numa sofá a um canto, um casal idoso de surdos fazem sinais um ao outro, enquanto lá fora meia dezena de camionetas de caixa aberta vão roncando, com os passageiros na parte de trás a abrigarem-se da chuva debaixo de uma lona de plástico.”

