Um lobster roll com morcela, “uma tosta mista em esteróides” e uma bola de Berlim de baunilha: há 8 novas mesas em Lisboa

VOZ Gastrobar

R. da Voz do Operário 26, 1100-621 Lisboa. De quarta a sexta-feira das 19h00 às 23h00, sábado das 13h00 às 16h30 e das 19h00 às 23h00 e domingo das 13h00 às 15h30. Contacto: 915 805 567.

Roubaram o nome — ou devemos dizer, a voz — à rua que ocupam desde o final do ano passado. Na VOZ Gastrobar, na Voz do Operário, na Graça, em Lisboa, Dinah Setton e Alexandra Sarabanda uniram talentos para dar vida a uma cozinha criativa onde os produtos portugueses são respeitados e enaltecidos. Com uma boa dose de hospitalidade, criatividade, seriedade e boa comida recebem amigos, vizinhança e até eventos, tudo dentro de um apartamento que adaptaram a restaurante, mas que muito bem podia ser a sua casa. De carta curta, Alexandra dedicou-se à cozinha para criar pratos que tanto servem para reconfortar como para petiscar. Para começar, há tábua de queijos (18 euros) e de enchidos (16 euros), ostras do Algarve (3un/9,50 euros), pastel de pernil (13 euros), ceviche de fruta, coentros e lima (15,50 euros) e mexilhões de Sesimbra com molho de caril vermelho (14,50 euros). Já de tosta de alecrim na mão (2,50 euros), chegam o bife tártaro com maionese de anchovas e queijo da Ilha dos Açores (16,50 euros), o xerém de algas com bacalhau pil pil (17,50 euros) e o arroz carolino no forno com bochecha de porco (23 euros). Quanto à sobremesa, por 6,50 euros, varia de dia para dia, mas pelo VOZ Gastrobar já passaram sugestões como o chocolate com caramelo salgado ou o mascarpone com mel, limão e frutas. Tudo acompanhado por uma imperial ou uma seleção dos cocktails clássicos, do aperol spritz (9 euros) à caipinha (10 euros).

▲ O pastel de pernil do VOZ Gastrobar

Duna Kebab

R. Dona Filipa de Vilhena 14E, 1000-042 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 23h00.

Pedir em casa, comer por lá ou aproveitar o jardim do Arco do Cego para fazer um piquenique de kebabs. É esta a proposta do Duna Kebab, a pequena loja do Saldanha que abriu no final do ano passado com uma e apenas uma especialidade: kebab. Quem por lá passar apenas precisa de escolher a proteína e o pão: em doner ou durum, kebab do Duna é recheado com frango, vaca, ambos ou falafel. Cada um tem o valor de 9,50 euros mas combinado com as french fries (3 euros) e com uma bebida (que varia dos 2 aos 3 euros) fica por 13,50 euros. Criado pela espanhola Cristina Alonso, o Duna é uma nova forma de pensar (e comer) kebab, com forte aposta no delivery, estando já presente nas várias plataformas.

▲ O Duna Kebab aposta fortemente no delivery

Tasca Abaladiça

R. Dr. Álvaro de Castro 15, 1600-059 Lisboa. De quarta-feira a domingo das 12h00 às 15h00 e sexta-feira e sábado das 19h00 às 23h00. Contacto: 934 636 604.

Entre sugestões de kebab, de pratos verdinhos e de gastronomia sul-americana, que tal uma tasca bem portuguesa de toalha de papel na mesa? Onde a comida é farta, o vinho é bom e a conversa não acaba, a Tasca Abaladiça recebe os amantes da comida alentejana, com propostas que respeitam a tradição e o sabor de cada prato — tudo em doses bem generosas. À frente da cozinha está o chef Vítor Charneca, conhecido pelas suas andanças no Copo Largo do Rato, com a responsabilidade de honrar a tradição portuguesa com uma abordagem fiel às raízes, mas sem deixar de lado o cuidado técnico e o rigor na execução. Dos ensopados reconfortantes às carnes suculentas e às sobremesas conventuais, no menu escrito a giz na ardósia as sugestões são bem conhecidas, com pratos como sopa de cação (9 euros), bacalhau à brás (10 euros), carne de alguidar (9 euros) ou solha frita (8,50 euros). Como qualquer tasca portuguesa, não faltam o pão (2,50 euros), o queijo (3,50 euros) e os salgados (1,75 euros). Nas sobremesas, a escolha divide-se em duas: mousse de limão (2,50 euros) ou pudim abade (3,50 euros).

▲ A sopa de cação da Tasca Abaladiça

Goose Lapa

R. dos Remedios à Lapa 19, 1200-782 Lisboa. De terça-feira a sábado das 18h00 às 00h00.

Raras serão as vezes que se entre neste novo restaurante da Lapa e não se dê de caras com um ator português. A começar logo pelo dono. Francisco Froes, de 38 anos, abriu no final do ano passado um pequeno espaço de esquina, descontraído e moderno, onde o convívio é requisito, assim como a partilha. Depois de uma temporada nos EUA, entre Nova Iorque e Los Angeles, o ator português veio trazer para Lisboa aquilo que aprendeu nos anos em que por lá trabalhou em restaurantes. Depois de mais de uma década fora, o regresso a Portugal foi feito de saudades da área gastronómica e da realização de que o seu trabalho em representação não seria suficiente. Abriu assim o Goose, de ganso, com a consciência das mudanças vividas na Lapa e com a vontade de fazer deste um ponto de união entre as várias comunidade de línguas diferentes.