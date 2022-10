“Uma inflação de 4% não deixa de ser elevada”. Foi com estas palavras que Fernando Medina, ministro das Finanças, respondeu a quem considera que essa projeção para a subida de preços em 2023. E são muitos os analistas que o consideraram. Mesmo o Conselho das Finanças Públicas na sua análise ao cenário macroeconómico apresentado pelo Governo realça que a perspetiva de “um abrandamento da inflação de 7,4% em 2022 para 4,0% em 2023, está sujeito a um risco de natureza ascendente”. O mesmo é dizer que pode ser superior.

A projeção da inflação adquire, no contexto atual de subida de preços generalizada, uma importância acrescida. Nas contas de 2022 ajudou o Estado ao nível da subida das receitas fiscais, que ficaram bem acima do orçamentado por via da inflação. E ainda dará uma ajuda em 2023.

Apesar da redução ao nível do IRS que o Governo estima com as medidas tomadas nesse imposto — contabilizadas em cerca de mil milhões de euros — o Estado ainda vai conseguir arrecadar mais receita em sede de imposto sobre os rendimentos singulares. A subida esperada é de 0,3% neste imposto.

