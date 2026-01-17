Um pronto a comer à italiana, um pequeno-almoço à beira rio e sandes em pão schiacciata: 11 novas mesas para provar em Lisboa

Todas pelo preço de oito euros, compõem a curta carta deste “pronto a comer” à italiana. O cliente chega, espreita a montra — que tem também queijos e enchidos italianos — e faz o pedido ao balcão, para depois se sentar num dos pouco mais de 20 lugares da rosticceria Polpetta Cosmica. Para comer há assim a lasagne de pesto, a lasagne Cosmica, com ragu, béchamel, mozzarella, parmesão e almôndegas, a lasagne tartufro e as polpette (as almôndegas, o prato favorito de Federica). Para além do tão esperado tiramisù, há ainda extras como focaccia (4 euros) e pickles e azeitonas (4,50 euros). Para o futuro, a carta vai ter umas novidades, como os gnocchi e a parmigiana: “Quero acrescentar pratos da Sardenha, dois que gosto muito, um deles é um prato que a minha mãe faz lindamente”.

Até lá, a Polpetta Cosmica vai continuar a funcionar tanto enquanto rosticceria como take-away (com os mesmos pratos e preços) mas os pop-ups pelos quais Federica era conhecida vão ficar em pausa: “Agora sou eu que quero convidar alguém para fazer um pop-up cá”. O espaço funciona ainda com o serviço de venda para fora, com refeições congeladas disponíveis para levar, e como nova casa dos workshops onde Federica ensina a fazer massa. “Os covidados têm umas entradas, umas bebidas e depois fazemos a massa. Comem a própria massa, com os molhos que fizemos, têm uma sobremesa. É uma experiência de três horas, incluindo o jantar ou o almoço”, explica, acrescentando que o valor por pessoa varia dependendo do tipo de massa e molho que decidem aprender mas que fica entre os 45 ou 50 euros.

JNcQUOI Table

Av. da Liberdade 189 2, 1250-096 Lisboa. De terça-feira a sábado das 19h00 às 21h00.

Abriu no passado dia 8 de janeiro depois de meses de antecipação. Primeiro foi o irmão, o JNcQUOI Fish, que veio homenagear o mar português com uma longa carta de peixe e marisco logo em outubro, para agora as atenções se focarem inteiramente naquela que é a segunda abertura dentro do JNcQUOI House — o hotel que deverá abrir oficialmente portas em 2026, dois anos depois do incêndio que atrasou toda a operação. Falamos do JNcQUOI Table, o espaço exclusivo e idealizado para receber 10 pessoas — a contrastar com os 80 lugares do Fish — liderado pelo chef Filipe Carvalho, que tem também desenhado o menu do Fish e do Avenida junto de António Bóia. Com foco na estrela Michelin, este é o projeto que foi prometido a Filipe Carvalho pelo grupo JNcQUOI depois da saída o Fifty Seconds, com um astro no topo da Torre Vasco da Gama, anunciada em novembro de 2023.

▲ A carta do JNcQUOI Table é assinada pelo chef Filipe Carvalho

Agora, o chef de Aveiro convida 10 clientes a sentarem-se ao balcão para uma experiência sensorial que viaja pelos sabores do Atlântico através de um menu de degustação. Sazonal e adaptado a cada convidado, tem o valor de 265 euros (sem bebidas incluídas) e sugestões como sapateira com santola e abacate; burrata com pinhões e balsâmico; tártaro de peixei com kimuchi e alho francês; caviar imperial com gema crocante; gamba branca com ponzu e vieira com caviar oscietra e couve-flor. Antes mesmo do convidado fazer esta descida até ao fundo do mar, o Table sugere primeiro uma passagem pelo The Mirror Room, o bar do JNcQUOI House, que funciona como antecâmara sensorial daquele percurso gastronómico. Revestido por mais de mil espelhos, este espaço vem evocar um jardim subaquático onde são servidos sete cocktails de assinatura inspirados também eles no mar.

▲ O The Mirror Room

Casa do Frango

Rossio dos Olivais 2 23.02, 1990-231 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 00h00. Contacto: 21 838 6045.

Vem invocar o convívio à volta das mesas portuguesas com um prato que, para tantos, traz conforto. O nome não engana e é mesmo de frango que se faz esta casa. De portas abertas desde o início do mês de outubro ali entre o MEO Arena e o Oceanário de Lisboa, no Parque das Nações, a Casa do Frango tem como grande protagonista o frango no churrasco. Feito sem segredos na cozinha aberta deste novo restaurante, chega à mesa em meia dose (9,50 euros) ou dose (18 euros), com ou sem picante, mas sempre acompanhado pela bela batata frita. Composta pelos clássicos das churrasqueiras, a carta faz-se ainda de entradas, com os croquetes de novilho (5 euros/2 unidades), os rissóis de leitão (6 euros/2 unidades), o chouriço alentejano na brasa (8 euros), as gambas à guillo (15 euros) e a saladinha de polvo (10 euros), e de principais: há bitoque de novilho com ovo e arroz (17 euros), lagartos de porco ibérico (18 euros), espetada de peru (14 euros), bacalhau e polvo na brasa (28 e 26 euros, respetivamente) e espetada de lula e camarão (19 euros). Com capacidade para 580 pessoas — 266 no interior, 278 na esplanada e 36 na geladaria — há ainda espaço para as sobremesas? Sim. Bem tradicionais, são elas a mousse de chocolate (4 euros), o leite creme (4 euros), as farófias (4 euros), o bolo de bolacha (4 euros) e a baba de camelo (4 euros). Em taça servem-se ainda os 18 sabores de gelado: entre eles, há pastel de nata, pudim abade de priscos, requeijão, nozes e abóbora e papo de anjo.