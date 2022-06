Um roteiro e uma playlist para os três dias de Primavera: o que vamos querer ver, comer e dançar no Porto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está prestes a arrancar a temporada dos festivais de grande dimensão — a primeira desde 2019, após dois anos de paragem provocadas pela pandemia da Covid-19. Ao longo de três dias, no Parque da Cidade do Porto, os cinco palcos do festival NOS Primavera Sound vão acolher um total de 65 atuações, entre concertos (a maioria), live acts e DJ sets.

Como a oferta de concertos é grande, com atuações a acontecerem em simultâneo pelos diferentes palcos ao longo do festival, decidimos preparar um roteiro para passar os três dias. Partilhamos tudo: os concertos que não vamos mesmo querer perder, as dúvidas que ainda temos e as bancas a que vamos jantar.

Fizemos ainda uma playlist que resume as escolhas do nosso roteiro, com boa parte do melhor que se ouvirá no Parque da Cidade do Porto.

Quinta-feira, 9 de junho: o menu do primeiro dia

De Throes + The Shine a Nick Cave, dos Tame Impala ao pernil: estas são as nossas sugestões para o primeiro dia do festival.

17h, Throes + The Shine, palco Super Bock

Começar um festival a dançar é sempre uma boa ideia. Portanto, vamos a isso: arrancamos às 17h de quinta-feira no palco cervejeiro do festival, com os Throes + The Shine. O grupo lançou o seu primeiro disco há exatamente dez anos, em 2012. Intitulado Rockduro, era uma carta de intenções de uma banda que aliava elementos de rock e kuduro na sua música. Com os anos vieram quatro mais discos (Mambos de Outro Tipo, Wanga, Enza e Aqui, o último dos quais lançado já este ano) e uma aproximação cada vez maior à dança afro-eletrónica. Com muitos concertos dados nos últimos anos fora de portas e com uma identidade sonora marcadamente lusófona, já mostraram que sabem fazer de um concerto uma festa comunitária. Bailemos com eles.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

17h45, Pedro Mafama, palco NOS

Terminado o concerto de Throes + The Shine, um bom plano pode passar por seguir para o concerto de Pedro Mafama, que corta as fitas do palco principal do festival às 17h45 de quinta-feira. Na bagagem o músico e cantor traz o disco Por Este Rio Abaixo, mais recente (2021), e os mini-álbuns Má Fama (2017) e Tanto Sal (2018). A sua música é uma procura de fusão entre as técnicas da produção pop mundial mais moderna e ritmos repescados às velhas tradições musicais populares da lusofonia (não apenas portuguesas, não apenas o fado). São canções eletrónicas e R&B mas com cante arrastado, arabescos na voz, fantasmas sebastianistas e bombos, é passado e futuro a servirem de ingredientes para esta mistura pop do presente.