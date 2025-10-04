Um Ventura de cartão, evitar lojas de indostânicos e a força da "marca Chega". Os primeiros dias do estreante Bruno Mascarenhas na rua

Campanha polarizadora recebe mais elogios que insultos

A campanha não tem recebido apenas pedidos para tirar fotos e elogios. Com a arruada no Chega no centro da freguesia de Santa Clara prestes a acabar, um condutor passa de janela aberta e, ao ver as bandeiras brancas, grita: “Chega é merda, são uns filhos da p…”. A situação não é exceção, mas a caravana do partido não parece especialmente afetada. “Costumo ouvir coisas destas muitas vezes, mas [também] ouço muito mais vezes: ‘Vou votar em si’”, contou Manuel Nascimento, o candidato a presidente da freguesia, em reação ao momento.

No início da mesma ação de campanha, o mesmo candidato falou abertamente das resistências que o partido enfrenta na rua. Explicou o ponto de encontro da arruada coincidiu com o local da festa de aniversário da junta de freguesia porque aquele era “o local mais seguro” para o fazer. “Nós estamos entre bairros sociais, nomeadamente habitados por pessoas que poderão não estar de acordo com aquelas que são as políticas do Chega.” De maneira geral, as arruadas do partido evitam bairros sociais e as zonas mais pobres das freguesias lisboetas.

Ainda assim, os 15 a 35 militantes que se têm juntado normalmente nas ações que varrem as ruas da cidade vão tentando interagir com quase todos aqueles por quem passam. Apostam em garantir votos em cafés, minimercados, cabeleireiros, sapatarias e outras lojas locais. “Pelo menos desde que existem, é em vocês que a gente vota”, disseram dois trabalhadores de uma oficina em Campolide. “A malta que verga a mola, esses, por norma, são Chega”, comenta de imediato Bruno Mascarenhas.

No entanto, a caravana também tenta convencer pessoas de grupos sociais que o partido tem acusado de não trabalhar e gozar abusivamente de apoios sociais. São oferecidos brindes a imigrantes indostânicos e ciganos – nem sempre com o melhor resultado.

Ainda em Campolide, uma mulher de etnia cigana carregava pelo braço uma idosa quando interpelou a comitiva do Chega: “Olha uma cigana a trabalhar para ajudar uma branca”. Bruno Mascarenhas aproxima-se e ouve a mulher a dizer que “André Ventura é muito racista”. “Não diga isso”, responde o candidato, tentando serenar os ânimos, enquanto outros militantes procuram oferecer um saco de pano como o logótipo do Chega. As partes afastam-se sem concórdia possível e a mulher cigana grita de longe: “O Chega é o pior partido de todos”. “E a pior raça, qual é?”, responde uma voz do partido.