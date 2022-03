"Uma casa como esta deve ser partilhada com o mundo". Lady Fiona, a verdadeira condessa do castelo de Downton Abbey

Quando é que chegou a Highclere?

Vim para aqui há… meu Deus, há 24 anos.

Tornou-se logo a sua casa?

Já vivíamos aqui [na propriedade] numa cottage. O meu sogro morreu em 2001 e só assumimos em 2003, resolvemos os assuntos e começámos a pensar que papel o castelo poderia ter no mundo de hoje. As pessoas querem cá vir, gostam de cá vir, como podemos trazer as pessoas para cá? Muitas destas questões.

Qual foi a sua primeira impressão quando visitou o castelo pela primeira vez?

Foi em janeiro, estava frio, nevoeiro, e provavelmente nem consegui vê-lo muito bem. Felizmente, estava a usar roupas quentes. Tive a sorte de ser convidada de outras casas senhoriais para almoçar, tomar chá ou jantar e não pensei que iria acabar por voltar aqui e casar com o Geordie. Nunca pensei nisso! [Risos] Não sabemos o que estes almoços significam até olharmos de novo para eles muitos anos mais tarde.

Vivem mesmo no castelo?

Vivemos grande parte do tempo no castelo. De momento temos pequenos grupos [a visitar o castelo] e não há problema. No verão chegamos a ter mil pessoas por dia. Nessa altura podemos passar lá a noite, ou então temos outra casa perto do castelo com um jardim privado e vedado, o que é apropriado para os cães. E é muito agradável porque posso tomar café em privado nas traseiras pela manhã, antes de começar o dia com os assuntos do castelo.

É muito ativa nas redes sociais, tem um blog e um podcast. Gosta realmente de interagir com o público ou é mais uma parte do seu trabalho?

Acho que se não se gostar torna-se uma cruz. Eu gosto. E, particularmente, acho que se não se gosta sinceramente de receber pessoas em casa está-se na profissão errada. Devemos estar felizes por fazê-lo ou então não o fazer de todo. Não devemos ter uma fachada falsa. Devemos ser honestos connosco. E estas casas devem ser partilhadas e não vividas por apenas uma pessoa. Sempre houve uma grande comunidade no passado e continua a haver agora. Encontrei no Instagram nos últimos dois anos uma forma de partilhar. Pessoas que estavam presas num apartamento enviaram-me mensagens a dizer “Obrigada, estou presa neste apartamento, mas com o seu Instagram ouvi os pássaros a cantar”. Tento ter muito cuidado porque realmente respeito o amor que as pessoas têm a Highclere. Sou uma pessoa ocupada!

Anda sempre com muitos cães à sua volta. São os guardiões de Highclere?

São. Todos os dias são dias bons e eles lembram-me disso.

Um espaço do passado no presente e para o futuro

Diria que o castelo é mais uma casa de família, um museu ou uma empresa?

Não é um museu, eu espero. Não é uma empresa, eu espero. É uma casa de família que já não é só partilhada em Inglaterra, depois de Downton Abbey é partilhada com o mundo de diferentes formas. Acho que isso é muito interessante, porque todos gostamos das nossas casas e temos curiosidades sobre as casas das outras pessoas. Às vezes, quando somos crianças, vamos aos museus porque os nossos pais nos dizem que tem de ser. Essa não é a maneira correta. Por isso acho que o facto de ter coisas bonitas torna mais interessante vê-las, do que nos dizerem que são simplesmente antigas e devemos olhar para elas. Acho que as pessoas gostam de ver as fotografias, as flores, a sensação de estar a entrar numa casa é muito mais interessante. As pessoas gostam de pessoas.

A comparação com o museu vem da relação deste espaço com a história britânica.

Tem belas peças de arte e mobílias, papel de parede em pele de Córdoba datado de 1661, há a exposição egípcia com obras de arte com cinco mil anos. De certa forma, tem peças que teriam lugar num museu, mas acho interessante que todos nós, indivíduos neste mundo, tornemos as obras de arte peças para serem apreciadas por outras pessoas e não estarem apenas impecáveis num armário em algum lado. Espero que dessa forma funcione muito bem.

Que mudanças fez que reflitam a sua personalidade e que, eventualmente, serão o seu legado?

Os meus sogros nunca viveram no castelo, era mais como um museu. Eles viviam noutra casa e quando herdaram [o castelo] eram um pouco mais velhos e não queriam viver numa casa que estava aberta ao público; para eles não fazia sentido, e eu compreendo. Enquanto que, para mim, não fazia sentido não viver aqui às vezes, receber amigos, usar a sala de jantar, comer bem, beber bem, rir, ter conversas. Tudo o que nós percebemos, ao longo dos últimos dois anos, está no centro do que é fazer parte da humanidade e foi isso que a Covid levou. É esse o foco do que estamos a fazer, o que tem sido lento — é um pouco como uma casa a acordar, com cortinas remendadas, camas, mobílias postas no sítio certo, a água quente a funcionar, há eletricidade em muitos quartos, há luzes, rádios, uma televisão. Há a sensação de ter sido limpo o pó, de que [o castelo] está vivo e é parte deste mundo, tem o seu próprio carácter. Fizemos muito trabalho nos jardins, que eram muito pequenos, adicionámos, provavelmente, 40 hectares. O livro “Seasons at Highclere” explora todos os jardins que descobrimos e restaurámos, por isso as pessoas podem passear e sentar-se debaixo das árvores. Fiz muita coisa, remendar cercas, plantar árvores, criar novos jardins, é infindável…

É uma grande tarefa trazer um sítio tão grande de volta à vida.

É mesmo. Não olho para todo o percurso que está à minha frente, vou fazendo um pouco de cada vez, de outra forma seria uma tarefa enorme. O castelo tem de 253 a 300 quartos, é muito grande. O tempo e a experiência ajudam a saber o que fazer.

A sua experiência profissional ajudou-a a gerir a propriedade?

O meu marido, Geordie, e eu somos uma equipa. Trabalhamos os dois lado a lado. Ele trata mais das finanças. Eu trato do marketing, dos recursos humanos, de quem trabalha para a equipa Highclere e dos visitantes, tento criar os eventos, trabalho com o online, o sistema de venda de bilhetes e as redes sociais. Assim como algumas das ideias brilhantes, ou não, como por exemplo fazer uma escultura. Nós tentamos dar às pessoas uma boa experiência e fazer as pessoas felizes. É mesmo um esforço conjunto.