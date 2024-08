Uma proteína alojou-se no coração de Delfina. E fez da doença rara uma causa de todos

Estava predestinado que as vidas de Delfina Carvalho e José Alberto Quiaios haveriam de seguir, lado a lado, desde que nasceram, exatamente no mesmo dia. Porém, só viriam a conhecer-se por volta dos 40 anos, quando ela era médica numa clínica privada e ele ia às consultas enquanto seu doente. Foi ali que nasceu esta amizade. Mas haveria outro elo de ligação: uma patologia cardíaca, e um CDI, já que também José é portador de um. “Nós temos algumas semelhanças, sim. No meu caso, já ‘faleci’ duas vezes, como costumo dizer. Uma sem o aparelho e outra com o aparelho, que cumpriu a função, afinal.” Tornaram-se também companheiros de doença, e ele revelou-se fundamental no apoio psicológico (porque a compreendia como ninguém). “Desabafávamos muito um com o outro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista pessoal”, conta este professor do ensino especial.

É ele quem a leva, ainda hoje, duas vezes por semana, para a reabilitação cardíaca que ambos fazem. “Quando posso, vou também com ela às consultas, já que é no mesmo hospital em que sou seguido, Santa Cruz. Vamos ambos a Coimbra, às juntas médicas, fazemos caminhadas juntos.” “Como ela é médica, tem uma consciência muito mais aprofundada do nosso estado do que a maioria das pessoas. Mas depois eu já tinha a experiência do CDI, e avisei-a: se o aparelho disparar, algum dia, vai sentir um coice. É o lado prático”, conclui.