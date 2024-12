Universidade Nova de Lisboa recebeu 29 denúncias de assédio em ano e meio, cinco por assédio sexual. Nos cursos de música, não há casos

No último ano e meio, entre abril de 2023 e novembro deste ano, a Universidade Nova de Lisboa (UNL), uma das maiores instituições de ensino universitário do país, recebeu 29 denúncias de assédio. Desse conjunto, cinco denúncias ainda “estão a ser analisadas e investigadas“, avança a universidade ao Observador, garantindo que, apesar de os casos de assédio no mundo da música estarem agora a vir a público, nenhuma das queixas registadas envolve professores ou alunos de área de Ciências Musicais. O mesmo acontece nas restantes universidades públicas com ensino de Música: todas têm canais de denúncia, mas nenhuma recebeu queixas sobre cursos desta área.

Depois de a DJ Liliana Cunha ter acusado publicamente João Pedro Coelho — então professor no Hot Clube Portugal, uma das principais escolas de jazz do país — de violação, o Observador contactou todas as universidades públicas com formação na área de Música sobre eventuais denúncias que tivessem sido apresentadas internamente. Dessa lista faz parte a Universidade Nova de Lisboa, que oferece o curso de Ciências Musicais. Em resposta ao Observador, a UNL esclarece que “não foi recebida qualquer denúncia relativa ao curso de Ciências Musicais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas”.

Mas o cenário é diferente no que diz respeito a outros cursos da instituição. “Até à presente data”, refere a Nova na resposta por escrito que enviou ao Observador, no início de dezembro, “foram recebidas 29 denúncias, com as seguintes características: 17 de assédio moral, 5 de assédio sexual, 1 simultaneamente de assédio moral e sexual e 6 de discriminação“. Segundo a UNL, todas as 29 denúncias recebidas “foram analisadas, sendo que 21 foram arquivadas, 3 justificaram a abertura de processo/inquérito disciplinar e as restantes [5] continuam a ser analisadas e investigadas”.

O Observador questionou a instituição sobre o teor das denúncias que deram lugar à abertura de processo/inquérito disciplinar e, também, sobre as denúncias que ainda estão a ser analisadas — nomeadamente para perceber se estariam em causa situações de assédio sexual e/ou assédio moral. Mas a Nova recusou-se a revelar essa informação, justificando-se com o argumento de que isso poria em causa a “confidencialidade” dos processos.