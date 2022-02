Vinhos naturais, plantas e vegetais: três novos restaurantes no Porto onde a carne e o peixe não são protagonistas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rebentos, micro ervas, plantas, vegetais e frutas da época dominam cada vez mais as bancadas das cozinhas dos restaurantes portugueses. Além de uma preocupação com o meio ambiente, estes negócios acreditam que o futuro da gastronomia pode mesmo passar pela sustentabilidade e pelo desperdício zero. Sem a carne e o peixe como protagonistas do prato, nestes três restaurantes reinam confeções simples com ingredientes sazonais, empratamentos coloridos, criativos e minimalistas, e opções quentes e fritas para provar a qualquer hora do dia. Também nos copos se sente a tendência, veja-se pelos sumos naturais, os vinhos biológicos ou as cervejas e as sidras feitas de forma completamente artesanal.

Tia Tia

Rua do Almada, 501 (Porto). Tel.: 96 786 6236. Terça a quinta, das 9h às 16h; sexta e sábado, das 19h30 às 23h

Depois de albergar os restaurantes Mondo Deli e Esporão, o número 501 da rua do Almada, uma das principais artérias da baixa do Porto, recebeu no final do ano passado um conceito diferente. A culpa é do chef Tiago Feio, arquiteto de formação que se apaixonou pela cozinha, foi subchefe de Miguel Castro e Silva e até teve o seu próprio restaurante na Mouraria, o Leopold, mas depois de oito anos a trabalhar na capital decidiu regressar à Invicta e abrir um negócio próprio que “pudesse contribuir para a transformação da cidade”.

Tiago Feio juntou-se a Cátia Roldão, artista plástica que trabalhou vários anos na hotelaria e na restauração em São Paulo, no Algarve e no Porto, e ambos inauguraram o Tia Tia em novembro passado, depois de uma pequena experiência em formato take away durante o confinamento. O conceito reúne ingredientes sazonais e locais, vinhos naturais, biodinâmicos e biológicos, música e arte num único espaço, onde a carne não é usada e o foco está numa confeção simples de pratos preparados na hora e apresentados de forma criativa e minimalista.