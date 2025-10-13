Vitória ‘à Cavaco’ dá força a Montenegro para pressionar oposição

No PSD, espera-se que tal tenha efeitos na dinâmica política a nível nacional. Sobretudo na atitude do PS a partir da oposição. Ventura, por ser “mais imprevisível”, e mesmo tendo ficado muito aquém das expectativas e dos objetivos assumidos, continuará a elevar a parada até ao limiar do risco. Faz parte da natureza dele. Com José Luís Carneiro é diferente. Apesar do discurso de autocongratulação na noite eleitoral, o PS sofreu objetivamente uma pesada derrota, a terceira em quatro eleições possíveis, confirmando que as europeias foram uma exceção neste ciclo mais recente.

A partir de agora, o plano de combate a Montenegro deve ser muito bem ponderado. “A menos que queira ir para casa mais cedo, José Luís Carneiro não fará nada [para provocar uma crise]”, sugere um elemento próximo de Luís Montenegro. De resto, o Orçamento do Estado é o primeiro teste do algodão. E se já se perspetivava um exercício menos dramático do que o anterior, os maus resultados do Chega e do PS vieram confortar ainda mais os sociais-democratas: Ventura e Carneiro não arriscarão uma crise depois da demonstração de força do PSD nestas autárquicas.

Esta terça-feira, os socialistas reúnem-se para discutir os resultados das autárquicas e a posição no Orçamento do Estado. Durante a campanha eleitoral, José Luís Carneiro abriu a porta à viabilização do documento, tentando que o tema não contaminasse a corrida eleitoral. André Ventura, por sua vez, apostou no caminho da dramatização e fez duras críticas ao Governo de Luís Montenegro. Contados os votos, os dois partidos terão de decidir o que fazem perante um documento que o Executivo construiu propositadamente despido de temas potencialmente mais controversos. “Não têm qualquer vantagem tática em provocar uma crise agora”, nota um elemento social-democrata.

Mesmo o grande elefante na sala — o caso “Spinumviva” e a possibilidade teórica de Luís Montenegro ser constituído arguido — parece atirado para um segundo plano. André Ventura acusou o social-democrata de se estar a “esconder”, dizendo que abertura de um inquérito ao primeiro-ministro seria uma situação “grave”. José Luís Carneiro escolheu uma fórmula mais recuada, ensaiando uma espécie de “à Justiça o que é da Justiça, à política o que é da política”. Nenhum dos dois, no entanto, escalou a situação — a ideia de enfrentar mais uma eleição à boleia de uma investigação criminal parece não entusiasmar verdadeiramente ninguém. E a onda laranja nas autárquicas foi mais uma prova da popularidade da coligação liderada pelo PSD.

De resto, estas eleições autárquicas representam um marco relevante: de 2021 a esta parte, o país teve três eleições legislativas, várias regionais, umas europeias e umas autárquicas. Em janeiro, discutir-se-á a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Em todo o caso, e sem que haja novas eleições partidárias no horizonte, as autárquicas consolidaram o quadro político que se começou a desenhar a partir da queda de António Costa: PSD como força dominante, PS em quebra, Chega sujeito a dores de crescimento e incapaz de produzir soluções para lá de André Ventura.

E esta é uma perspetiva muito animadora para a equipa de Luís Montenegro. Os sociais-democratas acreditam convictamente que terão pela frente um ciclo longo no poder — e um ciclo à Aníbal Cavaco Silva, sem restrições financeiras (Durão Barroso e Santana Lopes) e sem troika (Pedro Passos Coelho). Aliás, o facto de Luís Montenegro ter recordado que tinha repetido o feito de Aníbal Cavaco Silva — foi o último primeiro-ministro do PSD a vencer umas autárquicas — é mais uma vez um indício de que Montenegro está a tentar repetir a história do homem que escolheu como santo padroeiro.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]