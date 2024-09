Vórtex. O que quer Francisco Pessegueiro com a confissão? A absolvição, a dispensa da pena ou a pena suspensa

Pessegueiro disse que Pinto Moreira lhe pediu 25 mil euros por cada processo aprovado e que entregou 7.500 euros a Miguel Reis. Está a corroborar outras provas do processo?

Sim. Francisco Pessegueiro corroborou na íntegra a conversa com Joaquim Pinto Moreira acima referida. Na prática, reforçou o valor probatório dessa escuta telefónica. As escutas são um meio de prova e o que é dito pode ser utilizado como prova, sendo certo que o testemunho em audiência de julgamento de um arguido a confirmar o que é dito numa escuta telefónica constitui uma nova prova.

Ou seja, como são declarações em audiência de julgamento, são uma prova testemunhal em julgamento — a ‘prova rainha’ para os juízes porque é produzida à sua frente, o que permite aos magistrados judiciais aferir in loco da credibilidade de quem está a prestar declarações.

No caso de Miguel Reis, Francisco Pessegueiro prestou declarações diferentes das imputações que são feitas pelo MP na acusação. Isto é, não confirmou a entrega de 50 mil euros em numerário ao então presidente da Câmara de Espinho mas que apenas pagou 7.500 euros a Reis — e num contexto que nada tinha a ver com os projetos imobiliários do Grupo Pessegueiro mas sim com projetos pessoais do próprio.

Francisco Pessegueiro disse que entregou 2.500 euros a Miguel Reis em maio de 2022 “numa carta grafada preta” a título de comissão pela compra de uma casa, tendo pago igual quantia a um arquiteto Miguel Couto — personagem que o MP acredita que era testa-de-ferro de Reis mas que não foi acusado. Está em causa a aquisição de uma casa para Francisco Pessegueiro que terá sido feita por Miguel Couto e contou com a ajuda de Miguel Reis.

Mais tarde, em setembro de 2022, Pessegueiro diz que entregou mais 5 mil euros a Miguel Reis a título de um alegado “adiantamento” por um licenciamento de uma alteração de uma casa de Pessegueiro”. “Foi um pedido feito por Miguel Reis no final de uma reunião de câmara no dia 31 de agosto [de 2022]. Ele pediu”, garantiu Francisco Pessegueiro.

E, para terminar, o empreiteiro revelou ainda ao tribunal que Miguel Reis lhe solicitou 50 mil euros pela aprovação de três projetos imobiliários mas que nunca chegou a entregar tal valor.

Na prática, Francisco Pessegueiro está a reforçar, e muito, a acusação do MP contra Joaquim Pinto Moreira e Miguel Reis.

Isso significa que os políticos estão em maus lençóis?

No mínimo, começam o julgamento numa posição muito desconfortável por duas razões:

Pessegueiro já confirmou que Pinto Moreira terá praticado um crime. Porquê? Porque confirmou a escuta ambiental que apanhou a conversa em que o autarca solicitou “25 mil euros por cada démarche”. Ora, o crime de corrupção consuma-se com a solicitação e o acordo — é irrelevante se o dinheiro foi entregue ou não;

Por outro lado, Pessegueiro também terá confessado o seu crime porque aderiu ao acordo mas a sua adesão terá sido feito sob coação. Foi uma parte das declarações que passaram despercebidas mas que são relevantes. O empreiteiro chegou a dizer que não tinha outra alternativa a não ser aceitar o pagamento. “Estava hierarquicamente inferior e precisava da câmara. A probabilidade de os meus projetos entrarem numa gaveta e não saírem mais era muito elevada (…) Estava num beco sem saída”, tendo mesmo chegado a fazer uma analogia com uma arma apontada à cabeça. Ou seja, Francisco Pessegueiro diz que aceitou a solicitação (aderiu ao acordo, na linguagem técnico-penal) mas assegurou ao tribunal que “nunca foi entregue ao dr. Pinto Moreira o que quer que seja”.

Faz diferença essa adesão ao acordo sob coação?

Se a defesa de Francisco Pessegueiro quiser ir por aí, pode fazer diferença. Os advogados de Francisco Pessegueiro podem alegar que o empreiteiro não aderiu ao acordo de livre vontade mas sim sob coação. Logo, tal acordo é nulo e não poder ser validado como prova. É uma espécie de aposta na absolvição no que diz respeito aos crimes de corrupção ativa que têm a ver com Pinto Moreira. É uma estratégia ousada, mas com pouca probabilidade de sucesso.

Que benefícios legais pode ter Francisco Pessegueiro?

A lei impõe a livre apreciação da prova produzida em audiência de julgamento por parte do coletivo de juízes. Neste caso concreto, é fundamental para a defesa de Francisco Pessegueiro que os magistrados judiciais que estão a fazer este julgamento olhem para o empreiteiro como alguém que está a colaborar na descoberta da verdade material deste caso.

Se os juízes derem credibilidade a Pessegueiro e acreditarem nas declarações dele — pelos menos, naquelas declarações que são corroboradas através do cruzamento com outras provas —, podem olhar para o arguido como colaborador e atribuir-lhe uma espécie de prémio.

Isto é, Francisco Pessegueiro deverá ser condenado mas poderá beneficiar de uma atenuação especial da pena até ao máximo de um terço da pena. Sendo um réu primário, essa atenuação poderá fazer com que a pena final seja abaixo dos cinco anos, o que faria com que o empreiteiro ficasse com uma pena suspensa de execução. Dito de outra forma: não iria para a prisão.

Qual é o principal risco da defesa de Francisco Pessegueiro?

O tribunal não lhe dar credibilidade e não valorar a sua confissão parcial. O pior cenário para Francisco Pessegueiro parte da possibilidade de os juízes do julgamento do caso Vórtex entenderem que existem provas que permitem condenar o empreiteiro pelos crimes que não confessou.

Um exemplo prático: os magistrados judiciais podem entender que existe prova de que foram efetivamente entregues 50 mil euros a Joaquim Pinto Moreira e outros 50 mil euros a Miguel Reis — o que contradiz as declarações de Francisco Pessegueiro. Se isso acontecesse, as declarações do empreiteiro poderiam ficar feridas na sua credibilidade aos olhos dos juízes.

Nesse pior cenário, Pessegueiro poderia ter pena de prisão efetiva.

Uma coisa é certa: não é possível que exista qualquer espécie de acordo entre os tribunais e os arguidos. Isto é, a estratégia de Francisco Pessegueiro tem uma componente de risco significativa porque os juízes são livres de apreciarem a prova como entenderem.

Veremos que novas surpresas nos reserva o depoimento de Francisco Pessegueiro — que ainda não terminou — e as restantes sessões do julgamento da Operação Vórtex, sendo certo que os restantes arguidos podem pedir para falar em qualquer altura.