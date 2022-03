A imagem teve ampla divulgação, até por órgãos de comunicação social, ainda antes de se conhecerem os pormenores sobre os ocupantes das duas viaturas. De um lado estava, de facto, um veículo ligeiro ocupado por um idoso ucraniano. Mas do outro estava mesmo, como consta neste vídeo publicado no Facebook, um tanque russo?

O episódio aconteceu no distrito de Obolon, a noroeste de Kiev, e foi registado por quem presenciou o acidente em vários vídeos que começaram a aparecer de forma repetida nas redes sociais a 25 de fevereiro, o dia seguinte ao início da invasão russa da Ucrânia. Grande parte das publicações descreveu a colisão como uma ação propositada de um tanque russo. O ocupante do carro abalroado sobreviveu, o que foi comprovado por novos vídeos publicados pouco depois dos iniciais.

No caso da publicação aqui analisada, a responsabilidade é atribuída a “tanques de guerra da tropa russa” que passaram “por cima de carros na Ucrânia”. Mas apenas um caso do género foi conhecido, até aqui. Não houve “tanques de guerra da tropa russa” a passarem por cima de “carros” no país que está a ser atacado pela Rússia.

Um jornalista veterano no acompanhamento de guerras escreveu no Twitter que “não há, ainda, tanques russos nas ruas de Kiev” e que a viatura blindada se trata de um Strela-10 ucraniano. O mesmo foi assinalado igualmente no Twitter por um especialista em estudos de guerra, doutorado pelo King’s College de Londres.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

That's a Ukrainian Strela-10, and its driver was not paying attention so he drove over a car coming on the other side. No "Russian Strella-10" in #Kyiv, no Russian in Kyiv city yet. The civilian driver survived. pic.twitter.com/2nWLzwOcN4 — Elijah J. Magnier ???????? (@ejmalrai) February 25, 2022

Já ao USA Today, o especialista Petri Mäkelä afirma que “tanto a Ucrânia como a Rússia têm [Strela-10] ao seu serviço, por isso é impossível identificar” de quem é este em concreto. No entanto não é possível ver a marca “Z” inscrita a branco que tem surgido nos equipamentos militares russos nesta invasão à Ucrânia, o que adensa as dúvidas sobre a propriedade do blindado — esta marca, de acordo com o exército russo, significa que estão a lutar “pela vitória”.

O episódio aconteceu no dia em que o Ministério da Defesa ucraniano confirmou, no Twitter logo de manhã, que havia forças russas infiltradas nesta zona residencial de Kiev. “Atenção, inimigo em Obolon. Pedimos aos cidadãos que informem sobre movimentos de equipamentos! Façam cocktails molotov, neutralizem os ocupantes! Moradores pacíficos, tenham cuidado! Não saiam de casa!”

❗️увага На Оболоні ворожа ДРГ.

Просимо громадян повідомляти про пересування техніки!

Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта!

Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі! — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

No mesmo dia, as Forças Armadas ucranianas divulgaram, através do Facebook, um vídeo e um texto a explicar: “Os militares russos apreenderam dois veículos das Forças Armadas da Ucrânia, vestiram o uniforme dos militares ucranianos e deslocaram-se em alta velocidade para o centro de Kiev, a partir de Obolon”, precisamente a zona residencial da capital onde aconteceu este incidente. As Forças Armadas acrescentam um pedido: “Se vir equipamentos suspeitos ou pessoas suspeitas, comunique IMEDIATAMENTE à Polícia Nacional da Ucrânia e ao Serviço de Segurança da Ucrânia.”

A informação adensa as dúvidas em torno do que aconteceu no vídeo que se tornou viral. Existe a hipótese de se tratar de uma viatura do exército ucraniano mas dirigida pelos adversários russos, mas isso não é possível verificar. O Observador analisou os vários vídeos, feitos de diversos ângulos, deste mesmo momento e um deles mostra que o blindado sai de cena rapidamente depois do incidente, o que impossibilita a identificação dos seus ocupantes.

Depois da colisão, a viatura faz marcha atrás para sair de cima do carro, ficando parada na estrada por breves momentos e desaparecendo de seguida — é o que se vê no vídeo abaixo, captado por um morador de Obolon que estava a filmar um tiroteio que estava a acontecer ao mesmo tempo do outro lado da estrada, envolvendo um camião militar, sendo possível ver, lá atrás, o blindado a abalroar o carro conduzido por um civil. As imagens que se seguem, em muitos dos vídeos editados que estão a circular, já são da operação de salvamento do homem que foi vítima do atropelamento e já não é possível ver o blindado.

Uma das pessoas que testemunhou aquele momento, Viktor Berbash, disse à AFP não ter dúvidas sobre a intencionalidade do atropelamento. “Dois veículos blindados estavam a circular na estrada e um deles dirigiu-se deliberadamente para a via contrária”, disse acrescentando que “não foi por acaso. Foi por diversão”. No entanto, a mesma fonte explica como o blindado “parou, fez marcha atrás e seguiu em frente”. Ninguém confirmou a identidade dos seus ocupantes.

Conclusão

É impossível afirmar com segurança que foi um blindado russo que abalroou um carro civil que circulava numa estrada em Obolon, em Kiev. Especialistas que se pronunciaram no Twitter e em alguns órgãos de comunicação social sobre este espidósio não garantem a origem da viatura militar que se vê a passar por cima de um carro. Por outro lado, a viatura também não ostenta a marca que os equipamentos militares russos que foram vistos entrar na Ucrânia têm inscrita de lado.

Ainda assim, mesmo que o blindado lançador de mísseis antiaéreos fosse ucraniano seria possível que estivesse a ser conduzido por um militar russo, já que o episódio coincide com informações divulgadas tanto pelo Ministério da Defesa ucraniano, como pelas Forças Armadas, a dar conta da entrada de tropas russas naquele distrito concreto e até de terem tomado viaturas e fardas de militares ucranianos como disfarce. Mas ninguém conseguiu confirmar quem eram afinal os ocupantes do blindado que seguiu caminho depois da colisão registada e amplamente divulgada nas redes sociais. Não há informações suficientes para afirmar o que consta na publicação aqui analisada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR