Uma fotografia que mostra o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a beijar a barriga de uma mulher grávida tornou-se esta semana viral nas redes sociais e a sua veracidade está a ser discutida por diversos utilizadores da internet. Uma publicação consultada esta sexta-feira pelo Observador contava já com mais de 80 partilhas, perto de 500 gostos e largas dezenas de comentários — muitos deles pondo em causa a veracidade da fotografia. Na verdade, trata-se de uma fotografia real, tirada pelo fotojornalista António Cotrim, da Agência Lusa, segundo confirmou ao Observador o próprio autor da imagem.

A imagem mostra Marcelo Rebelo de Sousa a beijar a barriga de uma mulher grávida por cima do vestido usado pela mulher, que, ao mesmo tempo, acaricia a cabeça do Presidente da República com a mão direita. “Foi captada a 12 de junho nas marchas populares em Lisboa, e é reveladora da atual e preocupante falta de noção de Marcelo e de quão populista pode ser um PR”, lê-se numa publicação partilhada por um utilizador do Twitter, acompanhando a imagem.

Uma grande parte dos comentários públicos a essa publicação no Twitter colocam em causa a veracidade da fotografia. “Desculpa lá mas não vejo esta fotografia mais lado nenhum. Acho muito estranho que não seja fake“, lê-se num comentário. “Não vejo esta foto em mais lado nenhum sem ser no Twitter. Não consigo confirmar a veracidade da mesma”, diz outro utilizador. “De certeza que não é uma montagem? Não dá para acreditar que é autêntica”, acrescenta ainda outro.

Outros utilizadores vão ainda mais longe na busca de indícios que comprovem que a fotografia é uma montagem. Um dos utilizadores socorre-se de outra fotografia tirada ao Presidente da República no mesmo evento para argumentar que, naquele dia, Marcelo Rebelo de Sousa estava de gravata — ao contrário do que sucede na fotografia em questão. “Para mim é foto montagem. Ao ampliar a fotografia, verifico que a camisa está desabotoada. O Marcelo Rebelo de Sousa nunca usaria uma camisa assim. Está sempre de gravata. Quem fez esta montagem, está a gozar à brava”, lê-se no comentário.

Considerando a discussão em torno da veracidade da imagem do chefe de Estado, o Observador procurou perceber se a fotografia é ou não real — e a conclusão é a de que se trata, efetivamente, de uma fotografia verdadeira.

Através da rede social Facebook, o fotojornalista António Cotrim já tinha partilhado a fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa a beijar a barriga da mulher grávida, com a legenda: “Com tantas urgências de obstetrícia a encerrarem todo o afeto é necessário.”

O Observador também contactou diretamente o fotojornalista para clarificar a história e António Cotrim confirmou que a fotografia é real e que o código deontológico dos jornalistas não permite a um fotojornalista editar substancialmente uma fotografia, nomeadamente editando o seu conteúdo (neste caso, a colocação da fotografia a preto e branco não configura uma edição substancial proibida pelo código deontológico).

António Cotrim explicou ao Observador que a fotografia foi tirada na noite de 12 de junho, no desfile das marchas populares, por volta das 22h30, num dos intervalos da cerimónia. “A senhora foi ter com o Presidente da República, como foi muita gente. Como a senhora estava grávida, o Presidente achou por bem desejar sorte à senhora“, afirmou António Cotrim. O fotojornalista enviou também ao Observador um conjunto de três fotografias tiradas naquela noite que mostram o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa beijou a barriga da grávida — e nas quais é possível perceber que o Presidente está de gravata.

Conclusão

A fotografia que mostra Marcelo Rebelo de Sousa a beijar a barriga de uma mulher grávida num intervalo do desfile das marchas populares de Lisboa é verdadeira, segundo confirmou o autor da imagem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

CERTO