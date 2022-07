O governo dos Países Baixos quer reduzir as emissão de óxido de nitrogénio e amoníaco em 50% até 2030. Aos agricultores foi dado, segundo a AP, um ano para que se adaptem às novas medidas que incluem a redução da criação de gado e a utilização de menos fertilizantes, o que poderá levar algumas explorações agrícolas a serem encerradas.

Em protesto contra as medidas, os agricultores holandeses bloquearam estradas e centros de distribuição de supermercados. Em meados do mês de julho, nas redes sociais, surgiu o rumor de que também estava a ser utilizado um tanque de combate para “ajudar” nas manifestações.

No vídeo partilhado no Facebook vê-se um tanque de guerra a ser descarregado de um reboque numa rua. Nas imagens é possível perceber que o veículo tem o número 34 inscrito a vermelho e o seguinte número de série: T-212598.

O número de série do tanque de guerra é a pista a seguir para iniciar a pesquisa. Ao procurarmos por T-212598 seguido de “tank” (tanque em inglês) chegamos a uma outra publicação do Facebook, do mês de maio, onde aparece exatamente o mesmo veículo.

A fotografia do tanque foi partilhada pela página “The Tank Museum”, museu localizado em Bovington, no Reino Unido. Na legenda da imagem é explicado que o veículo de guerra foi restaurado em 2020 e foi “convidado” para aparecer pela primeira vez no Tankfest, festival que acontece todos os anos em junho.

Um documento disponível online contém mais informações. Nas páginas dedicadas aos “tanques Sherman Firefly” sobreviventes da Segunda Guerra Mundial lê-se que o veículo foi construído em 1943, está localizado na Holanda e o proprietário está identificado como “Classic MV’s”.

Na página do Facebook da Classic MV’s há uma publicação de 29 de junho que chama a atenção. Nesse post, é explicado que o tanque de combate não chegou a ir ao Tankfest devido a “problemas com documentos alfandegários/de exportação”.

Uma semana após ter justificado a ausência no Tankfest, a página do Facebook da Classic MV’s colocou um ponto final à especulação das “fake news” que ligavam o tanque de que é proprietária “aos protestos dos agricultores contra os planos” do governo holandês.

O veículo de combate deveria ter sido descarregado a 4 de julho após ter participado num evento chamado “Ommen 75 Jaar Vrijheid”, mas isso não aconteceu porque os agricultores bloquearam um centro de distribuição retalhista perto do edifício da Classic MV’s, localizado em Haaksbergen, nos Países Baixos, segundo a informação disponível na conta do Facebook do proprietário do tanque.

No dia seguinte, quando o tanque foi descarregado de um reboque, pessoas que “estavam a rondar os protestos” filmaram o momento e foi aí que surgiram as alegações falsas de que o veículo estaria a ser utilizado nas manifestações dos agricultores. “Embora estejamos muito comprometidos com iniciativas de sustentabilidade e estejamos a apoiar os agricultores nesta luta injusta contra decisões infundadas do governo, não estamos envolvidos nestes protestos dos agricultores”, lê-se na publicação da Classic MV’s.

Conclusão:

Agricultores holandeses usaram um tanque de combate nas suas manifestações? Não é verdade essa informação que circula nas redes sociais, já que o proprietário do veículo veio negar as “fake news” de que este estaria envolvido nos protestos dos agricultores. No Facebook, a Classic MV’s explicou que pessoas que “estavam a rondar” as manifestações filmaram o tanque a ser descarregado na rua e são essas as imagens que estão na origem dos falsos rumores.

