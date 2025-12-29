Estão a circular no Facebook várias publicações que alegam que o atual candidato presidencial António Filipe recebeu cuidados médicos num hospital privado, o que, defendem as mesmas publicações, representa uma contradição, uma vez que o experiente político, militante do Partido Comunista, tem vindo a assumir publicamente posições de defesa do Serviço Nacional de Saúde e contra as unidades de saúde privadas. O conteúdo não é novo — começou a circular, pela primeira vez, há cerca de oito anos —, mas voltou a ser difundido com mais recorrência na antecâmara da campanha para as eleições presidenciais, marcadas para 18 de janeiro.

“Que se lixe o SNS dos indigentes. Kamarada do PCP e candidato a Presidente, António Filipe, na sala de espera de cirurgia cardio-toráxica no 2.° piso do Hospital da Luz, mas com vistas para o Outdoor do SNS… Se não tem condições de saúde para ser Presidente da República, porque anda a enganar os seus kamaradas?”, lê-se numa das publicações, que sugere que António Filipe se deslocou a um hospital privado para procurar cuidados de saúde — e que o fez neste momento, em que é candidato a Belém, ignorando que a imagem já tem vários anos.

Na foto que acompanha o post, é enfatizada a alegada contradição entre a posição de António Filipe em defesa do SNS e a ida a um hospital privado: na parte de cima, pode ver-se um cartaz do PCP com a frase “Mais investimento, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. A saúde é um direito. Não é um negócio!” e, na parte inferior, uma foto do próprio António Filipe sentado no que parece ser a sala de espera de uma unidade de saúde — que a publicação alega tratar-se do Hospital da Luz, em Lisboa.

Os posts em causa — que começaram a circular pouco depois do arranque dos debates das eleições presidenciais de 2026 — não são, contudo, novos, como já referimos. A mesma imagem foi insistentemente partilhada nas redes sociais em 2018. À época, António Filipe respondeu à polémica que se gerara com uma publicação no Facebook, recusando ter ido a um hospital privado por estar doente.

“Caros amigos, recebi de alguns de vós o testemunho da indignação pelo facto de um qualquer desqualificado ter publicado no facebook uma foto que me tirou à sorrelfa na sala de espera de um hospital a que me desloquei por razões que só a mim me dizem respeito. Entende o pateta que, por ser comunista, eu não poderia entrar num hospital que é privado (apesar de viver à custa de contribuições, como a minha, para a ADSE). É claro que recebeu centenas de likes e partilhas alarves e fascistas, a par de alguns comentários de perplexidade por uma publicação tão abjeta”, começava por escrever António Filipe.

“Serve isto para dizer aos meus amigos que estejam tranquilos. Não estou doente. E já agora, desejo ao autor da foto, que não identifico porque respeito mais a sua privacidade do que ele respeita a minha, e que pelos vistos frequenta o hospital em que eu, por ser comunista, não posso entrar, rápidas melhoras caso esteja doente, e que se torne, se possível, uma pessoa melhor do que demonstra ser”, frisou.

Contactada pelo Observador, a assessoria de António Filipe remeteu qualquer esclarecimento sobre este assunto para a publicação de 2018 feita pelo atual candidato presidencial, sublinhando nada ter a acrescentar.

Conclusão

A foto — que nem sequer é recente — não demonstra que o ex-deputado e atual candidato presidencial António Filipe se tenha deslocado a um hospital privado para procurar cuidados de saúde. O próprio confirmou, na rede social Facebook, que se deslocou a unidade de saúde privado, mas não por estar doente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.