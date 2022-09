“Bolsonaro aplaudido de pé em discurso na ONU”, pode ler-se em publicações que se tornaram virais nos últimos dias, depois da Assembleia-Geral das Nações Unidas que decorreu este mês em Nova Iorque e que teve como tema central a guerra na Ucrânia. Mas, ao contrário do que se diz nas redes sociais, o presidente brasileiro não recebeu uma ovação depois da intervenção. O vídeo viral foi manipulado.

No vídeo que está a circular nas redes sociais, Bolsonaro fala sobre a história da independência do Brasil. A imagem está centrada no Presidente brasileiro. Depois, há um corte brusco e surgem imagens de dezenas de pessoas a levantarem-se e a aplaudirem.

Tudo não passa de manipulação digital. O discurso de Jair Bolsonaro foi proferido, de facto, na Assembleia-Geral da ONU. Mas as imagens dos aplausos são retiradas de um momento completamente distinto: essas imagens mostram o Parlamento britânico e refletem a reação a um discurso do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no início da guerra.

O discurso de Bolsonaro em Nova Iorque foi transmitido em direto pelas televisões e pode ser revisto aqui. É possível constatar que ninguém se levanta para aplaudir — como, de resto, aconteceu com a esmagadora maioria (se não a totalidade) dos chefes de governo e de Estado que intervieram na Assmbleia-Geral da ONU. As imagens editadas, referentes ao Parlamento britânico, estão disponíveis aqui.

Utilizadores de redes sociais juntaram os dois vídeos, para fazer crer que o discurso de Bolsonaro na ONU foi amplamente aplaudido. Comparando os dois planos, facilmente se percebe também que as imagens dos aplausos foram feitas num cenário completamente diferente do da Assembleia-Geral da ONU.

A imagem em baixo mostra as diferenças. À esquerda, o vídeo dos aplausos a Zelensky no Parlamento britânico, numa captura de ecrã feita a partir da publicação viral; à direita, uma imagem do espaço onde decorreu a Assembleia-Geral das Nações Unidas, na sede da organização, em Nova Iorque.

Como é possível observar, os cenários são completamente diferentes.

Conclusão

Circula nas redes sociais um vídeo que sugere que o discurso do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, foi amplamente aplaudido pelos presentes. Mas tudo não passa de um vídeo manipulado. Os aplausos foram retirados de uma intervenção do Presidente da Ucrânia no Parlamento britânico, no início da guerra. Utilizadores de redes sociais juntaram os dois vídeos, para fazer crer que o discurso de Bolsonaro na ONU foi amplamente aplaudido.

