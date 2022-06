A história passa-se em Dorval, uma cidade do Canadá com cerca de 18 mil habitantes. Famílias muçulmanas terão pedido à autarquia que retirasse todos os pratos com carne de porco (alimento que a sua religião não lhes permitir comer) dos menus das escolas. A resposta do autarca de Dorval terá sido dura, concluindo que, se os muçulmanos não se conseguem adaptar à cultura local, devem abandonar o país.

Há várias publicações a contar o sucedido nas redes sociais e, se algumas foram publicadas este ano, outros são bastante mais antigas, recuando até 2013. Segunda essas publicações, a nota do autarca aos pais muçulmanos diria, entre outras coisas, o seguinte: “Os muçulmanos devem estar cientes de que devem adaptar-se ao Canadá e ao Quebec, aos seus costumes, tradições e ao seu modo de vida.”

Além disso, o autarca retorquia que, “para os muçulmanos que discordam do laicismo e não se sentem confortáveis no Canadá, existem 57 países muçulmanos maravilhosos no mundo, a maioria deles mal povoada, pronta para aceitá-los de braços abertos, segundo a Sharia”. O texto do autarca terminava, segundo a versão que corre nas redes sociais, com a frase: “Se você aceita a situação, fique. Se não, então prepare-se para sair.”

O pormenor de o texto ter sido publicado agora, como sendo um facto atual, coloca logo em causa a veracidade da publicação. Além disso, as primeiras vezes em que apareceu nas redes sociais, o dedo era apontado ao autarca de uma cidade belga, que foi rápido a desmentir a notícia. A imagem que habitualmente acompanha estas publicações é exatamente de um político daquele país — não do autarca em questão, mas de Tanguy Veys, do Vlaams Belang, partido de extrema-direita da Flandres (região flamenga da Bélgica).

Em 2014, quando o texto voltou a circular nas redes sociais, o site Snoopes foi um dos que verificou os factos, considerando-os falsos. Em 2021, também a Reuters o fez, nessa altura já com a versão da autarquia de Dorval. A foto continuava a ser do mesmo político belga.

As publicações mais recentes fazem o mesmo. Republicam a imagem de Tanguy Veys, mas colocam as palavras agressivas na boca do autarca de Dorval. Em 2021, o gabinete de comunicação da câmara de Dorval (que tinha então um autarca diferente do atual) respondeu à Reuters, garantindo que a informação é falsa e que circula há vários anos. “Ela arrefece, mas acaba por reaparecer por várias semanas e morre novamente – apenas para voltar mais tarde”, esclareceu o gabinete.

Falso. A publicação surge nas redes sociais há vários anos e a imagem que a acompanha é de um político belga de um partido de extrema-direita (e que nunca é apontado como o autor das frases). Além disso, começou por circular como sendo uma história que aconteceu na Bélgica e, mais tarde, passou a ser contada como tendo acontecido no Canadá. A imagem é sempre a mesma, de Tanguy Veys.

