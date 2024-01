Um vídeo partilhado nas redes sociais diz mostrar uma aeronave F-15 norte-americana a ser abatida pelos rebeldes houthis em Saná, a capital do Iémen. Na gravação, que dura mais de 2 minutos, é possível observar o aparelho a ser “perseguido” por fogo cruzado, até cair no solo, provocando uma grande explosão. Será verdadeiro?

Desde novembro do ano passado que os houthis — o grupo rebelde islamita que controla uma parte importante do território do Iémen — têm lançado ataques de mísseis e drones contra navios na região, contribuindo para o escalar do conflito no Médio Oriente e com efeitos diretos no comércio e economia mundiais. No que dizem ser uma manifestação de apoio à causa palestiniana, o grupo prometeu atacar qualquer embarcação com ligações a Israel que atravessasse o Mar Vermelho ou o estreito de Bab al-Mandeb.

Em janeiro de 2024, depois de meses de tensão, chegou a “retaliação”. Em resposta aos ataques no Mar Vermelho, Estados Unidos e Reino Unido, com o apoio logístico de outros países, decidiram lançar “ataques cirúrgicos” contra os houthis no Iémen, grupo entretanto reclassificado pela Casa Branca como terrorista. Desde então, têm-se multiplicado os ataques de parte a parte — mas, para já, ao que tudo indica, sem registo de aviões norte-americanos abatidos.

Fazendo uma simples pesquisa no Google Images, encontramos o vídeo original na plataforma Youtube. A gravação foi partilhada em dezembro de 2022 — ou seja, bem antes do mais recente escalar do conflito no Iémen —, com a legenda “Sistema Patriot em Ação (…) Simulação Militar”.

De acordo com a descrição que acompanha o vídeo, as imagens não mostram um ataque real do grupo islamita contra os Estados Unidos, mas sim uma simulação militar do jogo de vídeo “Arma 3”. É igualmente referido que o mesmo foi criado “utilizando conteúdo da Bohemia Interactive a.s.”, uma companhia independente responsável pelo desenvolvimento de jogos para computadores — incluindo a série de videojogos militares “Arma“.

Nos últimos meses, a desinformação sobre as guerras que assolam diferentes partes do Médio Oriente — não apenas a Faixa de Gaza — tem-se multiplicado nas redes sociais. Este é mais um exemplo disso. A publicação já foi, igualmente, desmentida por outros Fact Checkers internacionais, como o da agência Reuters.

Conclusão

A publicação é falsa. O vídeo mostra uma simulação do videojogo “Arma 3”, não imagens verdadeiras de uma aeronave de combate norte-americana a ser abatida no Iémen.

